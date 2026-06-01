DuckDuckGo devient l’alternative anti-IA de Google

Le moteur de recherche DuckDuckGo, qui mise sur l’absence d’intelligence artificielle dans ses résultats, enregistre une hausse spectaculaire de son trafic. Cette progression intervient alors que Google accentue l’intégration de l’IA dans son propre moteur.

Tl;dr Google déploie une recherche enrichie par IA générative, mais suscite une méfiance chez une partie des internautes.

En réaction, DuckDuckGo enregistre une forte hausse d’installations et de trafic, notamment pour son option de recherche sans IA.

Cette tendance illustre un débat croissant entre automatisation des résultats et désir de contrôle et de simplicité dans la recherche en ligne.

Un vent de défiance face à l’IA générative de Google

Alors que Google déployait en grande pompe sa nouvelle interface de recherche enrichie par l’intelligence artificielle, la réaction d’une partie des internautes n’a pas tardé. Loin de susciter un enthousiasme unanime, cette annonce a provoqué chez certains utilisateurs un véritable mouvement de repli vers des alternatives moins intrusives. Parmi elles, DuckDuckGo tire particulièrement son épingle du jeu.

Afflux massif vers DuckDuckGo : les chiffres s’envolent

Dans la foulée de la conférence I/O de Google, la plateforme respectueuse de la vie privée observe une progression remarquable : selon son porte-parole, les installations aux États-Unis ont bondi de 21% sur une seule semaine, tandis que sur iOS, l’augmentation grimpe à 33%, atteignant même 69% le jour du Memorial Day. Autre indicateur éloquent, la fréquentation de sa page « No AI search », qui élimine toute intervention d’IA, qu’il s’agisse d’images ou de réponses générées, a tout simplement triplé depuis l’annonce du géant californien.

La recherche sans IA : une tendance lourde ?

Ce regain d’intérêt pour des moteurs offrant le contrôle sur les fonctions assistées par intelligence artificielle n’est pas anodin. Sur DuckDuckGo, chacun peut décider du niveau d’assistance souhaité grâce à l’outil Search Assist. Plus besoin, donc, de subir systématiquement des synthèses automatisées ou des réponses générées à chaque requête. Pour aller plus loin, l’entreprise prévoit d’intégrer très prochainement l’option « No AI search » à ses extensions destinées aux navigateurs majeurs : Chrome, Firefox, Edge et Opera.

L’émergence d’un nouvel équilibre ?

Pour certains internautes attachés à la navigation classique ou inquiets face aux risques d’« hallucinations » inhérents aux IA génératives, ce retour vers une expérience plus épurée fait sens. D’ailleurs, selon les données partagées par Cloudflare, DuckDuckGo figurait déjà en décembre dernier parmi les trois moteurs les plus utilisés aux États-Unis.

Ainsi, à mesure que le numérique s’imprègne d’automatisation et d’algorithmes toujours plus sophistiqués, le débat autour du choix, ou non, d’une recherche dopée à l’intelligence artificielle ne fait probablement que commencer.