Driver-X dévoile ses gants Contact Glove pour avoir des mains dans la réalité virtuelle

Drive-X présente ses gants Contact Glove pour la réalité virtuelle. Une "manette" qui offre aussi des retours haptiques.

Il y a deux mots qui peuvent mettre à genoux les gamers d’un certain âge : Power Glove. De là à dire que Driver-X a été inspiré par le cultissime accessoire de Nintendo lors de la conception de ses manettes “Contact Glove” pour la réalité virtuelle, il n’y a qu’un pas tant la comparaison est inévitable.

Les gants VR haptiques de Driver-X font double emploi. Tout d’abord, ils servent de manette VR “classique”, si l’on peut dire, mais c’est aussi un outil de retour sensoriel pour “attraper” des objets dans un environnement virtuel. L’entreprise affirme qu’il s’agit là du premier gant de réalité virtuelle qui utilise des microbobines pour proposer une expérience tactile authentique. Ces bobines entourent vos cinq doigts et lorsqu’un courant est appliqué, elles viennent contracter une fine pellicule directement connectée qui offre une expérience sensorielle plus réaliste.

La partie manette utilise différentes “poses” de la main et gestes pour reproduire les boutons et gâchettes que l’on trouve d’ordinaire sur une manette conventionnelle. C’est un moyen assez logique d’ajouter des fonctionnalités, surtout quand l’objectif principal est de ne pas tenir quoi que ce soit (pas dans le monde réel tout au moins).

Le plus intéressant de ce Contact Glove, finalement, c’est peut-être le tarif. Celui commence à environ 1 730 € – pour la version haptique, la version sans le module haptique démarre à 470 € -, ce qui est bien plus cher que certaines des alternatives actuelles, bien que chaque approche soit assez différente et pas toujours comparable.

Quoi qu’il en soit, si vous êtes intéressé(e) par l’idée de mettre vos mains dans ces gants, sachez que ceux-ci sont en cours de financement participatif sur Kickstarter. L’objectif a été atteint, les gants sont en démonstration au CES 2023 et les premières livraisons sont attendues pour le mois de juillet 2023.