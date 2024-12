D’où vient la familiarité du personnage Hayna de Star Wars: Skeleton Crew ?

Pourquoi le personnage de Hayna dans Star Wars : Skeleton Crew nous semble si familier ?

Tl;dr Neel, protagoniste de « Star Wars: Skeleton Crew », se distingue par son courage et sa pacifisme.

Hala Finley, l’actrice interprétant Hayna, a une longue carrière malgré son jeune âge.

La série « Star Wars: Skeleton Crew » est disponible tous les mardis sur Disney+.

Neel, le héros inattendu de « Star Wars : Skeleton Crew »

Le petit extraterrestre bleu de « Star Wars: Skeleton Crew », Neel, prête sa voix à Robert Timothy Smith. Ne vous y trompez pas, malgré son apparence mignonne typique des mascottes de « Star Wars », Neel est un personnage plein de ressources. Ce dernier ne cesse de défier les pronostics et s’impose progressivement comme le MVP de la série. Dans l’épisode 4, intitulé « Can’t Say I Remember No At Attlin », Neel est le véritable sauveur de Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), et KB (Kyriana Kratter) qui étaient sur le point de mourir.

En outre, par sa pacifisme et sa franchise, Neel séduit Hayna, la future chef du clan Troik. Cette dernière, interprétée par Hala Finley, est impressionnée au point de vouloir adopter une gouvernance pacifique, mettant fin au cycle de violence qui sévit à At Achrann depuis des temps immémoriaux.

Hala Finley, une jeune actrice à la carrière prometteuse

Malgré son jeune âge, Hala Finley a déjà une décennie de rôles à son actif. Ses premiers crédits à l’écran datent de 2014 et en 2016, elle obtient un rôle majeur dans la sitcom « Man with a Plan » diffusée sur CBS. Finley y joue Emme Burns, la fille du couple principal, Adam Burns (interprété par la star de « Friends », Matt LeBlanc) et Andi Burns (Liza Snyder de « Sirens » et « Yes, Dear »).

Entre « Man with a Plan » et « Skeleton Crew », Finley a joué des rôles mineurs dans divers projets, notamment un épisode de la saison 4 de « Magnum P.I. » de NBC et le thriller « Hypnotic » de Robert Rodriguez en 2023. Elle a également fait une apparition dans le film de super-héros de 2024 « Venom: The Last Dance ».

« Star Wars : Skeleton Crew », une aventure à suivre sur Disney+

La série « Star Wars: Skeleton Crew » promet encore de nombreuses surprises. Et avec son expérience, il ne serait pas surprenant que Hala Finley réapparaisse dans une galaxie lointaine, très lointaine après l’épisode 4 de « Skeleton Crew ». Rendez-vous tous les mardis à 18h PST sur Disney+ pour découvrir de nouveaux épisodes.