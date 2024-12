Dofus abandonne Flash et passe à Unity

Avec Dofus 3.0, Ankama redonne un nouveau souffle à son célèbre MMORPG.

Tl;dr Dofus 3.0 offre une version modernisée du MMORPG d’Ankama avec des graphismes et des mécaniques de jeu améliorées.

La migration de Flash vers Unity permet à Dofus 3.0 d’améliorer sa stabilité et d’offrir une expérience plus fluide.

Les serveurs seront ouverts progressivement, permettant une gestion optimale du lancement et de la transition des comptes.

Une nouvelle ère pour Dofus

Disponible dès maintenant, cette nouvelle version de Dofus, construite sur le moteur Unity, offre des graphismes plus modernes et plus dynamiques, tout en préservant l’aspect stratégique qui a fait la renommée du MMORPG d’Ankama. Les personnages, les décors et les animations ont été entièrement retravaillés pour offrir une expérience visuelle enrichie. Les mécaniques de combat ont également été affinées pour garantir plus de fluidité et de profondeur. Dofus 3.0 ne se limite pas à une simple amélioration graphique, mais s’inscrit dans un véritable projet de modernisation du jeu, apportant des fonctionnalités inédites et une optimisation des performances qui répondent aux attentes des joueurs de longue date tout en séduisant de nouveaux arrivants.

Pourquoi Unity ?

La transition vers Unity a été motivée par l’abandon progressif de Flash, le moteur historique de Dofus. Flash n’étant plus supporté par de nombreux navigateurs modernes, Ankama a décidé de migrer vers Unity pour garantir la pérennité du jeu. Ce changement technologique offre à Dofus une nouvelle jeunesse, avec une compatibilité étendue, des graphismes nettement plus avancés et une meilleure fluidité. Unity permet également d’assurer une compatibilité mobile, un atout majeur pour l’avenir du jeu. En plus de répondre aux exigences techniques actuelles, Unity facilite l’intégration de nouvelles mises à jour et extensions, garantissant ainsi une évolution continue du jeu tout en préservant l’identité unique de Dofus.

L’arrivée progressive des serveurs

L’un des aspects clés du lancement de Dofus 3.0 est l’arrivée progressive des serveurs. Au lieu d’une mise en ligne instantanée de l’ensemble des serveurs, Ankama a choisi de déployer les serveurs par vagues pour permettre une gestion optimale de la charge et garantir une expérience de jeu stable dès les premières connexions. Ce déploiement progressif permet à l’équipe d’ajuster les infrastructures en temps réel, de corriger d’éventuels problèmes techniques et de répondre aux retours des joueurs pour optimiser le jeu. Cette approche permet également de mieux contrôler la performance des serveurs et d’assurer une transition en douceur pour toute la communauté. Au fur et à mesure, les serveurs seront ouverts à un nombre croissant de joueurs, permettant à chacun de découvrir la nouvelle version de Dofus dans des conditions idéales.

Le transfert des comptes et la gestion de la migration

L’une des principales préoccupations des joueurs était la migration de leurs comptes et de leurs données vers Dofus 3.0. Afin d’assurer une transition sans heurts, le studio français Ankama a mis en place un système de transfert des comptes qui permet aux joueurs de conserver leur personnage, leurs équipements, leurs ressources et leur progression. Ce processus est conçu pour être simple, rapide et sécurisé, afin d’éviter toute perte de données. Des outils ont été spécialement développés pour faciliter cette migration, et des guides détaillés sont à la disposition des joueurs pour les accompagner tout au long de la procédure. Ce système de transfert garantit une continuité dans l’expérience de jeu, permettant à chacun de retrouver son contenu et ses succès passés sur la nouvelle version de Dofus.

Une transition réfléchie pour un avenir prometteur

La transition vers Dofus 3.0 ne se limite pas à une simple mise à jour graphique. En plus de l’amélioration de l’expérience de jeu, cette nouvelle version permet de poser les bases d’un avenir encore plus prometteur pour le MMORPG. Grâce au moteur Unity, Ankama pourra offrir des mises à jour régulières et facilement intégrer de nouveaux contenus, comme des extensions, des événements ou des améliorations. Ce passage à Unity permet également de préparer Dofus à s’étendre sur de nouvelles plateformes, notamment les appareils mobiles, qui représentent un marché en plein essor. À long terme, cela pourrait permettre à Dofus d’attirer une nouvelle génération de joueurs, tout en fidélisant sa communauté historique. Grâce à cette transition fluide, Dofus s’assure de rester un jeu de référence, à la fois moderne et fidèle à son ADN.