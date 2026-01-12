Doctor Who : les raisons d’un retour repoussé jusqu’en décembre 2026

La célèbre série britannique de science-fiction Doctor Who ne sera pas de retour sur les écrans avant décembre 2026, repoussant ainsi la diffusion des nouveaux épisodes et laissant les fans dans l’attente de la prochaine saison.

Tl;dr Doctor Who connaîtra une pause prolongée, le prochain épisode inédit étant prévu pour le spécial de Noël 2026.

Plusieurs changements marquent cette période, dont le départ de Ncuti Gatwa et la fin du partenariat avec Disney+, motivée par des audiences décevantes.

La BBC confirme toutefois la poursuite de la saga, avec un spin-off déjà diffusé et une saison 16 attendue courant 2027.

Une pause prolongée pour Doctor Who

La saga britannique culte Doctor Who s’apprête à connaître une période d’incertitude inédite. Alors que les fans, fidèles au poste, s’étaient habitués à des rendez-vous réguliers depuis le retour de Russell T Davies à la tête du programme, ils devront patienter bien plus longtemps que d’ordinaire : le prochain épisode inédit n’est prévu qu’à l’occasion du spécial de Noël 2026. Une perspective qui bouscule les habitudes et suscite un certain nombre d’interrogations sur la direction prise par la série.

Des évolutions en coulisses et à l’écran

L’attente prolongée ne s’explique pas uniquement par une pause créative. Cette interruption coïncide avec plusieurs bouleversements majeurs, tant devant que derrière la caméra. D’abord, le départ de Ncuti Gatwa, quinzième incarnation du Docteur, après seulement deux saisons dans le rôle principal. Si sa régénération a déjà été amorcée vers un nouveau personnage – incarné par Billie Piper, selon certains indices – la chaîne refuse encore toute confirmation officielle quant au futur visage du Docteur. Le suspense reste donc entier jusqu’au retour annoncé de la série.

Les raisons de la rupture avec Disney+

Autre coup de tonnerre : l’annonce de la fin du partenariat entre Disney+ et la BBC. Ce rapprochement, présenté lors de son lancement comme une chance inédite pour offrir au show un budget revu à la hausse et conquérir le public américain, n’aura pas survécu à deux saisons et un spin-off. Les audiences en demi-teinte et les difficultés à retrouver la dynamique de l’époque Tennant/Smith ont pesé dans la balance, poussant Disney à jeter l’éponge.

L’espoir d’un renouveau malgré les incertitudes

Malgré ce contexte mouvementé, un point rassure : la BBC confirme déjà son intention de poursuivre l’aventure. À ce jour, il est probable que le spécial de Noël 2026 ouvrira la voie à une saison 16 attendue courant 2027. En attendant, les téléspectateurs britanniques ont pu découvrir en décembre dernier le spin-off The War Between the Land and the Sea, imaginé par Russell T Davies lui-même – une parenthèse qui a occupé l’équipe mais aussi permis à l’univers étendu de continuer d’exister.

À l’heure où spéculations et inquiétudes animent les forums, il faudra s’armer de patience avant de découvrir quelle direction prendra réellement ce monument de la science-fiction britannique. Une chose est sûre : chaque transition du Docteur reste un événement en soi – parfois source d’incertitude, mais toujours porteuse d’un nouvel espoir pour cette saga décidément increvable.