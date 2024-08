Doctor Doom au centre de la deuxième saison Marvel de « Fortnite »

Vous découvrirez également Shuri dans le rôle de Black Panther, ainsi que Les Quatre Fantastiques et Mysterio.

TL;DR Doctor Doom est le nouveau personnage de Fortnite Chapitre 5 Saison 4.

La saison propose également d’autres personnages comme War Machine, Gwenpool et les Quatre Fantastiques.

Disney, qui a récemment également investi dans Epic Games, ajoutera également ses propres personnages.

Un nouveau visage pour Fortnite : Doctor Doom

Le célèbre antagoniste de Marvel et ennemi juré des « Quatre Fantastiques », Doctor Doom, est sur tous les fronts. Faisant suite à son apparition en tant que dernier rôle de Robert Downey Jr. au Comic Con, la menace à la cape verte se trouvera sous les feux des projecteurs dans le Chapitre 5 de la Saison 4 de Fortnite. Ce dernier fait partie du « Absolute Doom battle pass », annonce Epic.

Une influence Marvel persistante

Selon le blog de Fortnite, le Doctor Doom, équipé du « pouvoir antique de la Boite de Pandore », a transporté son royaume de Latvarie sur l’île de Battle Royale, consolidant sa position avec son armée de fidèles suivants.

En « plus du Doctor Doom », d’autres personnages tels que War Machine, Gwenpool, Mysterio et, bien sûr, les « Quatre Fantastiques » seront présents. L’île mettra également en évidence des lieux thématiques tels que Doomstadt et Castle Doom. En supplément, des armes à thème Marvel seront disponibles, comme le bouclier de Captain America (vu précédemment lors de l’événement Fornite 2019 Avenger’s Endgame) et les gantelets mystiques du Doctor Doom lui-même.

Il s’agit de la seconde saison sur le thème Marvel de Fortnite, la précédente ayant offert Iron Man, Storm et une version différente de Doctor Doom, ainsi que Deadpool, divers membres de X-Force et d’autres héros Marvel.

Disney entre dans la danse

Parallèlement à son casting Marvel, Disney apporte également ses propres méchants et personnalités à la nouvelle saison, incluant Cruella de Vil, le Capitaine Crochet, Maléfique et les Indestructibles. Ce n’est probablement pas une coïncidence, car Disney a récemment acquis une part de 1,5 milliard de dollars dans Epic Games. Il faut donc s’attendre à voir davantage de collaborations de ce genre à l’avenir.