Displace, un téléviseur sans fil qui peut s'accrocher partout très facilement. Avec sa station de base et la possibilité de combiner plusieurs écrans, les possibilités sont très intéressantes.

Fixer un téléviseur sur un mur n’est pas chose facile, mais le téléviseur sans fil Displace peut justement être fixé sur n’importe quelle surface plane sans système de fixation. Cette dalle 4K OLED de 55 pouces utilise une technologie d’aspiration active de l’air pour rester en place et le fabricant a même intégré des poignées dans le châssis pour faciliter les opérations. Et avec moins de 9 kg sur la balance, c’est très facile. Le TV Displace est doté de quatre batteries qui peuvent être retirées à chaud.

Les prototypes de ce téléviseur pas comme les autres ayant été conçus spécifiquement pour le CES, les détails concernant les batteries et les temps de charge ne sont pas encore officialisés, mais selon le fabricant, l’autonomie pourrait être d’environ un mois à raison de 6 heures d’utilisation par jour. Et si le TV Displace peut se passer d’alimentation, c’est surtout parce que tout le calcul est réalisé depuis sa station de base.

La démonstration est impressionnante. Posez le téléviseur sur une fenêtre, le système détecte qu’il est en contact avec une surface place adéquate, le mécanisme d’aspiration se met en marche et le téléviseur est en place. En 8 secondes seulement, tout est silencieux, la dalle est fixée et sécurisée. Et elle n’a pas l’air de bouger – ce qui est une bonne chose ! -. Pour défaire la fixation, il faut rester appuyé sur un bouton et attendre que le système d’aspiration se désengage. D’après le fabricant, ce mécanisme fonctionne sur n’importe quelle surface plane, même s’il y a un léger grain, comme sur un mur en placo.

Le TV Displace est aussi équipé d’une caméra 4K avec un logiciel maison qui permet, outre de passer des appels vidéo, de contrôler par des gestes le téléviseur. C’est d’ailleurs la seule méthode de contrôle dans la mesure où il n’y a pas de télécommande. Et si vous avez plusieurs Displace, vous pourrez jouer à envoyer un contenu d’un écran à un autre façon Minority Report. Vous pouvez aussi activer un mode qui fera en sorte que le contenu vous suive d’un TV à l’autre quand vous vous déplacez. Et dans la mesure où tous les écrans utilisent la même station de base, vous pouvez reprendre votre contenu où vous vous étiez arrêté(e) dans une autre pièce.

Si vous avez la place, et les moyens, vous pouvez assembler quatre TV Displace pour créer un TV 8K de 110 pouces. Les bords très fins permettent d’avoir une image globale très intéressante. À noter, Displace travaille sur un futur modèle sans bord. Elle explore aussi d’éventuels partenariats pour apporter une forme de recharge sans fil et prépare une API pour permettre aux développeurs tiers de créer des applications pour ce hardware.

Le TV Displace est actuellement proposé à 3 000 $. Les précommandes sont ouvertes, mais très limitées, et les premières livraisons sont attendues pour le mois de décembre.