Dispatch : une comédie de bureau interactive avec des super-héros

AdHoc Studio met en scène un super-héros à la dérive qui doit naviguer entre l’ennui de la vie de bureau et l’espoir de redevenir un héros dans Dispatch.

Tl;dr Dispatch est un jeu narratif où un super-héros déchu devient « dispatcher » dans un centre de gestion de missions.

Dispatch propose une comédie de bureau interactive avec des choix influençant l’histoire et les relations entre personnages.

Prévu pour 2025, Dispatch réunit un casting prestigieux et mélange humour, gestion et quête de rédemption.

L’univers décalé des super-héros au bureau

Dispatch est le premier jeu du studio composé d’anciens développeurs de Telltale Games, reconnus pour leurs jeux narratifs interactifs. Il raconte l’histoire de Robert Robertson, autrefois un super-héros connu sous le nom de Mecha Man, mais dont la carrière prend un tournant dramatique après la destruction de son armure de combat. Incapable de reprendre sa vie de héros, Robert Robertson se voit contraint d’occuper un poste de dispatcher dans un centre où les super-héros en quête de missions sont gérés. À travers Dispatch, AdHoc Studio explore des thèmes de rédemption, d’évolution personnelle et de relations interpersonnelles, tout en offrant une dose de comédie unique.

Des stars hollywoodiennes et des comédiens de doublage de premier plan

Le casting de Dispatch est l’un de ses atouts majeurs. Aaron Paul, connu pour son rôle de Jesse Pinkman dans Breaking Bad, incarne Robert Robertson, un super-héros déchu. Aux côtés de lui, des voix prestigieuses viennent compléter ce groupe. On retrouve notamment Jeffrey Wright, acteur de Westworld, mais aussi des figures du doublage comme Laura Bailey, Travis Willingham et Matt Mercer. Le jeu inclut également plusieurs personnalités du monde du gaming et de l’internet, telles que Jacksepticeye, Moistcr1tikal et Alanah Pearce. Cette équipe talentueuse promet de donner vie à des personnages profonds et mémorables, renforçant ainsi l’aspect narratif du jeu.

Un gameplay axé sur la narration et les relations

Si Dispatch inclut des éléments de gestion et de stratégie, l’accent est clairement mis sur la narration et l’évolution des relations entre les personnages. Le joueur devra prendre des décisions importantes, qu’il s’agisse de choisir quel héros envoyer en mission ou de gérer les conflits et les liens qui se forment au bureau. Chaque choix, même celui de la façon dont on interagit avec ses collègues, peut avoir un impact sur l’évolution de l’histoire. Ce système de décisions ouvertes et dynamiques permet de vivre une aventure unique à chaque partie, offrant une profondeur à l’expérience de jeu. Le mélange de politique de bureau et de quête personnelle pour redevenir un héros crée une dynamique intrigante et amusante.

Une sortie prévue pour 2025

Bien que Dispatch ne soit attendu qu’en 2025 sur PC via Steam et consoles, l’enthousiasme autour de ce projet ne cesse de croître. Avec son concept original et son casting impressionnant, Dispatch attire l’attention des fans de jeux narratifs et de super-héros. Les développeurs d’AdHoc Studio ont promis que chaque décision du joueur aurait des conséquences sur l’histoire, et l’élément de replayabilité sera essentiel à l’expérience. En attendant sa sortie, Dispatch est déjà un titre à surveiller, avec l’espoir qu’il pourra allier humour, gestion et exploration des dynamiques humaines dans un univers de super-héros décalé.