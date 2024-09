Disney triomphe aux Emmys avec Shogun et The Bear

L'entreprise a décroché la prestigieuse somme de 60 récompenses pour l'ensemble de ses plateformes. Quel sera son prochain coup d'éclat ?

Tl;dr Les seconds Emmys de 2024 ont vu Disney triompher avec 60 récompenses.

La série limitée Hulu, Shogun, a remporté 18 prix, dont meilleurs acteur et actrice principaux.

The Bear a gagné 11 Emmys, tandis que Hacks a battu The Bear dans la catégorie de la meilleure série comique.

HBO Max, Netflix et Apple TV+ ont respectivement remporté 14, 24 et 10 Emmys.

Disney domine les Emmys 2024

L’édition 2024 des Emmys a été marquée par une domination sans précédent de Disney, qui a raflé pas moins de 60 récompenses grâce à ses différentes plateformes, dont Hulu et Disney+. Une véritable prouesse qui témoigne de l’ascension fulgurante du streaming dans l’industrie télévisuelle.

Shogun, la série à succès

Parmi les grands vainqueurs de la soirée, la série limitée de Hulu, Shogun, a particulièrement brillé. Cette série historique, basée sur un livre éponyme et relatant le Japon féodal du XVIIe siècle, a remporté 18 récompenses dont 14 lors des Creative Arts Emmys et quatre dimanche soir. Les acteurs Hiroyuki Sanada et Anna Sawai ont marqué l’histoire en devenant les premiers récipiendaires japonais des prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice dans une série dramatique.

Disney face aux autres plateformes de streaming

D’autres productions Disney ont également été récompensées. Notamment, The Bear a remporté 11 Emmys, y compris celui du meilleur acteur pour Jeremy Allen White. Cependant, la série comique Hacks de HBO Max a surpassé The Bear pour décrocher le prix de la meilleure série comique et de la meilleure actrice.

Malgré une performance solide de Disney, d’autres plateformes de streaming ont également obtenu leur part de succès. HBO Max a reçu 14 Emmys, Netflix en a obtenu 24 et Apple TV+ a gagné 10 Emmys, notamment grâce à la série Slow Horses qui a remporté le prix du meilleur scénario pour une série dramatique.

Le streaming, le grand vainqueur

Cette cérémonie a confirmé une tendance déjà perceptible lors des précédents Emmys : le streaming est désormais le grand gagnant du monde de la télévision. Une tendance qui devrait se confirmer dans les années à venir, portée par la qualité croissante des productions proposées par ces plateformes.