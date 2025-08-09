Disney+ met fin à sa série d’horreur culte, mais la saison 3 n’est pas enterrée

La plateforme Disney+ met un terme à la diffusion de sa série d’horreur plébiscitée par le public. Malgré cette annulation, des discussions persistent autour d’une possible troisième saison, nourrissant l’espoir chez les fans.

Tl;dr Chair de poule annulé après deux saisons sur Disney+.

Sony cherche une nouvelle plateforme pour la série.

Anthologie adaptée des livres à succès de R.L. Stine.

La fin d’un frisson sur Disney+

La série Chair de poule, adaptation moderne des célèbres romans jeunesse de R.L. Stine, ne connaîtra pas de troisième saison sur Disney+. Après deux saisons et un accueil mitigé, la plateforme a décidé d’arrêter l’aventure. Une nouvelle qui intervient dans un contexte de rationalisation de ses contenus originaux, après l’arrêt récent d’autres productions comme Willow ou The Mighty Ducks: Game Changers. Pourtant, les fans pourraient ne pas avoir dit leur dernier mot.

Sony mise sur le rebond ailleurs

Contrairement à Disney, dont la logique reste très intégrée autour de ses propres services, Sony Pictures Television adopte une stratégie dite « arms dealer », privilégiant la diffusion de ses créations chez divers concurrents. Ainsi, si la collaboration avec Disney Branded Television et Scholastic Entertainment s’arrête là, Sony espère bien offrir un second souffle à Chair de poule. Selon des informations relayées par Variety, plusieurs pistes seraient explorées, qu’il s’agisse d’une reprise par une autre plateforme ou même d’une évolution créative de la franchise.

Cette flexibilité n’est pas sans précédent. Sony a déjà distribué des titres phares comme The Last of Us (HBO) ou encore Cobra Kai (Netflix). Le partenariat existant entre Sony et Netflix jusqu’en 2026 laisse donc espérer que le géant du streaming puisse se porter candidat pour accueillir une hypothétique saison 3.

L’anthologie : pari gagnant ?

Pensée dès le départ comme une anthologie, chaque saison de la série propose un nouvel arc narratif et des personnages inédits. Le producteur exécutif Rob Letterman confiait récemment : « On a longtemps réfléchi au format. Finalement, Chair de poule est par essence une anthologie : chaque livre offre sa propre histoire et se termine souvent avec un rebondissement inattendu. » Ce choix permettait à l’équipe créative d’explorer librement différents univers issus des ouvrages originaux.

Parmi les chiffres marquants, les deux premières saisons cumulent environ 75 millions d’heures visionnées aux États-Unis et plus de 40 millions dans seize autres pays. Une performance honorable, même si cela n’aura pas suffi à convaincre Disney+ pour une suite immédiate.

L’avenir entre suspense et nostalgie

Au fil de ses dix-huit épisodes disponibles actuellement sur Disney+, la série a su séduire un public nostalgique tout en renouvelant son casting : après Ana Yi Puig ou Justin Long lors du lancement, c’est David Schwimmer qui figurait parmi les nouveaux venus en saison 2. Reste maintenant à savoir si la saga horrifique trouvera prochainement refuge chez un nouvel acteur du streaming – Netflix étant en bonne place – ou si elle rejoindra la longue liste des licences cultes orphelines d’écran.