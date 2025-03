Disney interdit la diffusion d’une série Star Wars

Une surprenante décision de la firme aux grandes oreilles qui pourrait décevoir de nombreux fans de la franchise culte.

Tl;dr Star Wars Detours était une comédie moderne dans l’univers du space opera de George Lucas.

39 épisodes de Star Wars Detours ont été réalisés, mais la série a été « reportée » après le rachat de Lucasfilm par Disney.

Seth Green ne regrette pas l’expérience malgré l’abandon du projet.

Une aventure interrompue dans la galaxie lointaine, très lointaine

La série animée Star Wars Detours, qui cherchait à mélanger l’univers de Star Wars à l’humour moderne, n’a jamais vu le jour malgré l’implication de talents reconnus. Ce programme, qui se voulait une version plus « officielle » et familiale des spéciaux Robot Chicken Star Wars, a été conçu par les esprits créatifs de Seth Green et Matthew Senreich.

Le parcours tumultueux de Star Wars Detours

Initié en 2010, Star Wars Detours a suscité l’enthousiasme de ses créateurs. Toutefois, la réception du public lors de la première présentation du programme en 2012 a été mitigée. Deux mois après, Disney a racheté Lucasfilm et l’avenir de la série s’est trouvé compromis. En 2013, Disney a officiellement reporté Star Wars Detours.

Un espoir perdu dans le monde de Disney

Même si 39 épisodes de Star Wars Detours ont été finalisés, les décideurs de Lucasfilm ont préféré orienter la franchise Star Wars dans une direction plus sérieuse. Par conséquent, Star Wars Detours, avec ses plaisanteries décalées sur des personnages comme Jar-Jar Binks, n’entrait pas dans ce plan. Plus d’une décennie après l’arrêt du programme, Seth Green a déclaré qu’il était de moins en moins probable que Star Wars Detours soit diffusé, car il nécessiterait des ajustements pour être pertinent pour les abonnés modernes de Disney+.

Une expérience précieuse malgré l’échec

Cependant, Seth Green a déclaré ne pas regretter son expérience sur Star Wars Detours, malgré l’abandon du projet. Il a apprécié travailler avec George Lucas et a tiré de nombreuses leçons de cette collaboration. Il voit également dans Star Wars Detours un élément mythique rare de l’univers Star Wars, au même titre que les plans de l’Étoile de la Mort.