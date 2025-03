Discord va ajouter des publicités sur son application mobile

L'application mobile de Discord va accueillir des publicités dans le courant de l'été.

Tl;dr Discord lancera officiellement les publicités Quest sur mobile en juin 2025.

Les Quests permettent aux joueurs de découvrir de nouveaux jeux tout en gagnant des récompenses.

Les annonceurs utilisent ce format pour promouvoir leurs jeux et autres contenus vidéo.

Des publicités sur mobile

Discord a annoncé le lancement officiel de ses publicités « Quest » sur mobile à partir de juin 2025. Après avoir testé avec succès ce format publicitaire sur ordinateur pendant un an, la plateforme le déploie désormais sur son application mobile.

Une expérience publicitaire innovante

Avec les Quests, Discord offre une expérience publicitaire inédite. Le principe : les utilisateurs visionnent des vidéos et en échange, ils reçoivent des récompenses. Selon Discord, ces Quests représentent « un moyen pour les joueurs de découvrir des jeux et de nouveaux contenus tout en gagnant des récompenses pour jouer, diffuser ou regarder des vidéos. »

Un outil de promotion pour les annonceurs

Pour les annonceurs, les Quests sont une opportunité de faire découvrir leurs nouveautés à une large audience. Que ce soit pour les bandes-annonces de nouveaux jeux ou les annonces de contenu téléchargeable (DLC), ce format innovant permet de toucher directement les utilisateurs de Discord. Certaines « Quests » vont même jusqu’à demander aux utilisateurs de diffuser des jeux pour débloquer des récompenses, offrant ainsi aux annonceurs de nouveaux joueurs potentiels pour leurs titres.

Un format déjà adopté par de grandes franchises

Selon Discord, de nombreuses entreprises ont déjà utilisé ce format pour leurs campagnes publicitaires. Parmi elles, on compte de grands noms du jeu vidéo comme Diablo, Street Fighter, World of Warcraft et Genshin Impact. Des entreprises non liées au jeu vidéo ont également adopté ce format, comme Max qui a fait regarder aux utilisateurs une bande-annonce de Dune: Prophecy avant sa première.

Comme sur ordinateur, les utilisateurs recevront une notification lorsqu’une « Quest » sera disponible. Ils pourront alors choisir de l’accepter et de remplir la tâche requise.