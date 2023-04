Diablo IV : le hack’n slash de Blizzard Entertainment est gold

Le développement de Diablo IV se termine sans l'ajout de la célèbre overlay map, une carte transparente qui s’affiche au milieu de l’écran.

Attendu pour cet été avec la possibilité de jouer en cross-play et en progression partagée sur toutes les plateformes, Diablo IV de Blizzard Entertainment met en scène la démone Lilith et l’ange Inarius, qui se sont unis pour créer le monde de Sanctuaire dans leur désir d’échapper au conflit éternel entre le Ciel et l’Enfer. Des décennies après les événements de Diablo III : Reaper of Souls, ils sont devenus des ennemis acharnés qui ont décidé de se faire la guerre avec leurs fidèles respectifs. Les terres de Sanctuaire sont désormais en proie à des démons incessants, et seuls les héros les plus inébranlables pourront tenir face aux ténèbres.

#DiabloIV has Gone Gold. Can you feel her presence now?

See you in Sanctuary. 6.6.23 🔥 pic.twitter.com/OGX8oACUCr

— Diablo (@Diablo) April 17, 2023