DGX Spark et DGX Station : l’innovation IA de Nvidia au GTC 2025

A l'occasion du GTC 2025, Nvidia a dévoilé ses deux nouveaux superordinateurs révolutionnaires, dotés de la technologie Grace Blackwell, pour façonner l'avenir de l'intelligence artificielle.

Les superordinateurs IA de Nvidia

Jensen Huang, le fondateur et PDG de Nvidia, a profité du GTC 2025 (GPU Technology Conference) pour lever le voile sur le DGX Spark et le DGX Station. Ces superordinateurs sont spécialement conçus pour permettre aux utilisateurs de prototyper, affiner et exécuter des modèles d’IA de différentes tailles à la périphérie du réseau. Selon Jensen Huang, ces machines marquent le début d’une nouvelle ère informatique, centrée sur l’intelligence artificielle.

Des caractéristiques impressionnantes pour des performances maximales

Le DGX Spark se distingue par sa capacité à effectuer jusqu’à 1 000 trillions d’opérations par seconde grâce à la puce Grace Blackwell Superchip GB10. Cette performance remarquable le positionne comme un leader dans le domaine des superordinateurs IA. En revanche, le DGX Station, un modèle plus robuste, est équipé de la puce GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip et de 784 Go de mémoire. Ces spécifications permettent d’exécuter des tâches complexes tout en offrant une évolutivité impressionnante.

DGX Spark et DGX Station : lancement et partenaires clés

Le DGX Spark est déjà disponible à l’achat, ce qui permet aux entreprises de commencer à exploiter ses capacités immédiatement. Quant au DGX Station, il devrait être lancé plus tard cette année, en collaboration avec des partenaires de fabrication tels que Asus, Boxx, Dell, HP et Lenovo. Cette collaboration avec des géants du secteur permet à Nvidia de proposer ses produits à un large éventail d’entreprises et de professionnels.

Une vision de l’avenir de l’IA et de l’informatique

Jensen Huang a insisté sur le fait que les agents d’IA seront présents partout dans notre quotidien. Selon lui, la façon dont ces technologies seront exécutées, ainsi que la manière dont les entreprises les utiliseront, changera profondément dans les années à venir. Pour répondre à cette révolution, Nvidia a développé une ligne de superordinateurs capables de répondre aux besoins des entreprises, allant des petits appareils aux stations de travail puissantes.