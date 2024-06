Dexter aimait-il vraiment Rita dans la série originale ?

Dans la série Dexter, Rita Bennett est la petite amie puis épouse de Dexter Morgan, un analyste médico-légal et tueur en série. Leur relation complexe juxtapose l'apparente normalité de la vie de famille avec les sombres secrets de Dexter.

Dans les quatre premières saisons de la série Dexter, Dexter Morgan, interprété par Michael C. Hall, entretient une relation complexe mais apparemment aimante avec Rita Bennett, incarnée par Julie Benz. Dexter, un manipulateur expert, parvient facilement à faire croire à Rita qu’il est un homme simple, malgré un travail sanglant en tant qu’analyste de traces de sang au sein du département de police de Miami et une addiction fictive à l’héroïne.

Malgré sa prétention à être incapable d’aimer, Dexter manifeste un attachement profond pour Rita. Cette affection se transforme en une relation intime et attentionnée, bien que non traditionnelle. Le protagoniste est dévasté par la mort tragique de Rita, ce qui révèle sa capacité surprenante à aimer, ou du moins à nourrir une obsession passionnée.

Rita est tragiquement assassinée par le tueur en série Arthur Mitchell, également connu sous le nom de Trinity, lors du final de la saison 4. Ce décès a marqué un tournant dans la série et est considéré comme la scène la plus choquante de toute la série Dexter.

Malgré la complexité de leur relation, Dexter a bénéficié de sa relation avec Rita. Elle lui a permis de se présenter comme un homme de famille typique, ce qui était bénéfique pour masquer son passe-temps violent. En revanche, la même chose ne peut pas être dite pour Rita.

On en pense quoi ?

La complexité des relations humaines est brillamment illustrée dans la série Dexter. Malgré le côté sombre du personnage principal, la série réussit à explorer les nuances de l’amour et de l’empathie. La relation entre Dexter et Rita est un rappel poignant que même les personnes les plus endommagées sont capables d’aimer et d’être aimées.