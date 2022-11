DeviantArt lance son propre générateur de contenu via intelligence artificielle et la plateforme veille à laisser le contrôle au créateur humain.

Tout le monde n’est pas convaincu que l’art créé par une intelligence artificielle est vraiment de l’art, mais les générateurs qui existent aujourd’hui ont, assurément, de beaux jours devant eux. DeviantArt se lance à son tour sur ce marché avec un générateur utilisant l’IA baptisé DreamUp, promettant une génération de contenu “sûre et juste” pour les créateurs.

Le site explique que l’une des principales craintes des artistes au sujet de l’art par IA est que leurs travaux puissent être utilisés pour créer des modèles d’IA, ce qui signifie que le générateur pourrait proposer des travaux dans leur style sans leur consentement. Pour tenter de donner aux artistes le contrôle sur leur travail, DeviantArt leur offre la possibilité de choisir si l’outil peut ou non utiliser leur style comme source directe d’inspiration.

De plus, le site leur permet de déclarer si oui ou non ils souhaitent que leur travail soit utilisé dans des jeux de données pour mettre au point des modèles d’IA pour des tiers. S’ils choisissent de ne pas les inclure dans ces jeux de données, les fichiers HTML de leurs pages de contenu contiendront une directive “noimageai”. Par ailleurs, une directive “noai” protège leur travail lorsque les fichiers media sont téléchargés directement depuis les serveurs de DeviantArt.

“DeviantArt encourage d’autres plateformes de créateurs à adopter cette approche pour s’assurer que les artistes restent en mesure de partager leur travail avec des audiences en ligne tout en gardant le contrôle sur l’utilisation non humaine”, explique le site dans son annonce.

Ces directives, bien sûr, ne seront pas ajoutées dans les fichiers HTML des pages s’ils sont d’accord avec le fait que leur travail peut être utilisé pour générer des modèles d’IA. Et s’ils choisissent d’autoriser DreamUp à utiliser leur style comme source directe d’inspiration, ils seront “clairement crédités” à la sortie lorsque publiés sur DeviantArt. Le site a anticipé que certains utilisateurs ne seront pas heureux de voir davantage de contenus générés par l’intelligence artificielle, surtout depuis que les contenus générés par Midjourney sont déjà très populaires sur la plateforme. C’est pour cette raison que les soumissions réalisées via DreamUp seront automatiquement taguées avec #AIArt et les utilisateurs pourront choisir de voir ou de cacher les posts sous ce sujet.

DreamUp fait désormais partie des avantages dans les offres d’abonnement payant Core de DeviantArt, mais tous les utilisateurs peuvent tester l’outil gratuitement pour 5 contenus.