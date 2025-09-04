Deux héros méconnus du MCU s’allient de façon inattendue dans Marvel Zombies

La série animée Marvel Zombies va réunir deux personnages du MCU souvent relégués au second plan, leur offrant une collaboration inattendue. Cette alliance promet de surprendre les fans en explorant de nouvelles dynamiques entre ces héros méconnus.

Un nouvel horizon sombre pour le MCU animé

Quand on évoque l’arrivée de la série animée « Marvel Zombies » sur Disney+, difficile de ne pas percevoir un parfum d’audace et de subversion. Prévue pour le 24 septembre 2025, cette production s’inspire d’un concept déjà exploité dans les comics : et si la quasi-totalité des héros du Marvel Cinematic Universe (MCU) succombait à une apocalypse zombie ? L’idée n’est pas neuve, mais sa transposition à l’écran promet une expérience visuelle singulière, où même les figures emblématiques se retrouvent menacées ou corrompues.

L’héritage des comics réinventé

À l’origine, ce scénario déjanté prend racine dans l’univers parallèle imaginé par Robert Kirkman, génial cerveau derrière « The Walking Dead ». La série « What If…? », déjà diffusée, avait jeté les bases d’un monde où le chaos règne et où rares sont ceux qui échappent à la contamination. Cette fois, « Marvel Zombies » entend pousser encore plus loin le curseur de la violence et du désespoir, tout en réunissant des survivants inattendus : on croisera ainsi certains membres des Thunderbolts, les nouveaux Avengers, ou encore des figures comme Shang-Chi, Katy, ou la très populaire Kamala « Ms. Marvel » Khan.

L’étrange fusion Blade/Moon Knight au cœur de l’intrigue

Mais c’est bien une alliance improbable qui attire tous les regards : celle d’un Blade affublé d’attributs propres à Moon Knight. Double hommage assumé : d’une part au personnage culte porté jadis par Wesley Snipes – dont le style de combat est ici savamment reproduit –, d’autre part à cette figure énigmatique incarnée récemment par Oscar Isaac. Dans cette version animée, Blade porte même la tenue blanche caractéristique de Moon Knight et croise la route du dieu lunaire Khonshu. Pour l’anecdote, ce n’est pas encore Mahershala Ali, pourtant annoncé depuis longtemps comme futur interprète de Blade en prises de vues réelles, qui prête sa voix au personnage : il faudra se contenter de celle de Todd Williams.

Voici d’ailleurs quelques éléments saillants offerts par ce trailer :

L’apparence hybride de Blade/Moon Knight intrigue et séduit immédiatement.

L’action s’annonce plus viscérale que jamais dans le MCU animé.

L’attente demeure concernant l’introduction en chair et en os de Blade.

Scepticisme prudent malgré la hype

Certains aficionados savoureront sans doute ce cocktail explosif entre horreur graphique assumée et relectures inattendues des mythes Marvel. Reste néanmoins un soupçon de réserve : malgré une animation prometteuse et un casting vocal soigné, rien ne remplacera vraiment l’impact d’un Blade en live-action. Alors oui, « Marvel Zombies » risque fort d’attirer les amateurs du genre… mais gardons une once de prudence avant d’y voir le nouveau jalon incontournable du MCU.