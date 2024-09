Des salariés de Sonos avaient averti des problèmes à venir avant le lancement de l’application controversée

Le rapport intitulé "Lazarus" est désormais disponible. Ce document tant attendu apporte des éclaircissements sur un certain nombre de questions clés. Alors, quels sont les éléments surprenants que vous avez découverts dans ce rapport ?

Tl;dr Sonos a connu des problèmes depuis le lancement d’une nouvelle application en mai.

Les utilisateurs et le personnel de Sonos ont exprimé leur mécontentement.

Le rapport ‘Lazarus’ détaille les problèmes rencontrés par Sonos.

Le « tech debt » est au cœur de ces problèmes.

Des problèmes de taille pour Sonos

Si vous êtes un tant soit peu intéressé par le matériel audio, vous n’avez pas pu passer à côté des problèmes persistants de Sonos depuis le lancement de sa nouvelle application en mai de cette année. Les utilisateurs de ces systèmes audio souvent onéreux n’ont pas tardé à se plaindre des dysfonctionnements constatés : des déconnexions inopinées, des haut-parleurs manquants, des flux audio interrompus, un mode réveil absent – la liste est longue.

Le mécontentement règne

Sonos n’est pas seul dans ce marasme. Selon un rapport révélateur de Bloomberg, le personnel de Sonos était, lui aussi, insatisfait du déploiement de l’application et aurait même tenté d’alerter les dirigeants de l’entreprise sur les problèmes imminents.

Le rapport ‘Lazarus’

Le rapport, commandé par Sonos lui-même et dirigé par le principal conseiller juridique de l’entreprise, Eddie Lazarus, visait à effectuer une « plongée profonde » et une « réflexion » sur les événements qui ont précédé le lancement de la nouvelle application en mai. Malheureusement, seuls les cadres supérieurs de Sonos ont accès aux conclusions du rapport. Néanmoins, les investigations de Bloomberg ont permis de mettre en lumière des détails très révélateurs sur la situation.

L’obstacle du « tech debt »

Le cœur du problème est ce que les ingénieurs logiciels appellent la dette technique – l’idée que l’ancien code, hérité des versions précédentes du logiciel, persiste comme une épée de Damoclès prête à saboter vos efforts actuels. Pour une entreprise comme Sonos, qui utilise un logiciel datant de longtemps, l’accumulation de « tech debt » est inévitable et c’est exactement ce qui s’est passé.

L’équipe de Sonos avait alerté la direction sur les problèmes en gestation, affirmant que l’application n’était tout simplement pas prête pour le lancement. Cependant, en raison de l’imminence de grands lancements de produits, il n’était plus possible de stopper le déploiement de la nouvelle application. Résultat : les problèmes de Sonos sont devenus publics et l’expérience utilisateur en a souffert.

On imagine aisément la frustration des employés, contraints d’assister impuissants à la chute du cours de l’action et aux ventes décevantes du casque à réduction de bruit Sonos Ace.