Des PNJ dotés d’IA vont arriver sur PUBG

Le célèbre jeu vidéo PUBG va intégrer des personnages non joueurs, commandés par une intelligence artificielle sophistiquée.

Tl;dr PUBG: Battlegrounds intégrera des personnages non-joueurs alimentés par l’IA générale NVIDIA ACE.

Les jeux Krafton utilisent des modèles linguistiques petits développés avec NVIDIA ACE.

Le déploiement des CPC par Krafton n’a pas été spécifié.

Une révolution dans l’univers du jeu vidéo : l’introduction des Co-Playable Characters

L’industrie du jeu vidéo est sur le point de connaître un changement significatif. Dans un futur proche, vous pourrez avoir des conversations en temps réel avec des personnages non-joueurs (PNJ) lors de vos parties. Ces PNJ, baptisés Co-Playable Characters (CPC), seront alimentés par la technologie générale AI de NVIDIA ACE.

Une expérience de jeu plus immersive avec PUBG: Battlegrounds

L’éditeur de PUBG: Battlegrounds, Krafton, a démontré cette technologie lors du CES 2025. Les CPC pourront s’adapter à votre style de jeu et élaborer des stratégies en fonction de vos actions. Ces nouvelles fonctionnalités promettent de rendre l’expérience de jeu plus immersive et réaliste.

Les ambitions de Krafton et l’usage de l’IA NVIDIA ACE

Kangwook Lee, à la tête de la division d’apprentissage profond de Krafton, a déclaré : « Nous continuerons à innover les expériences utilisateur en intégrant les CPC dans nos jeux et visons à l’établir comme une référence pour l’industrie du jeu ». Krafton prévoit également de publier le simulateur de vie inZOI, qui intégrera aussi un CPC.

Une technologie déjà présente dans d’autres jeux

NVIDIA a introduit sa technologie d’IA générative, l’Avatar Cloud Engine, lors d’une keynote à Computex 2023. Cette même technologie est également présente dans le titre multijoueur Mecha BREAK, qui a été présenté à la Gamescom l’année dernière.

Krafton n’a pas précisé dans son communiqué de presse quand le déploiement des CPC commencera. Cependant, ce qui est certain, c’est que cette nouvelle technologie a le potentiel de transformer l’expérience de jeu comme nous la connaissons aujourd’hui.