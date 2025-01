Des moddeurs transforment le jeu culte Doom en galerie d’art classique

Des modificateurs de jeux transforment le célèbre Doom en une galerie d'art classique interactive, offrant une expérience de jeu unique où l'horreur rencontre les chefs-d'œuvre de l'art ancien.

Le héros de Doom devient un esthète dans un nouveau mod

Qui a dit que le héros du jeu vidéo culte Doom, connu pour sa propension à éliminer les créatures démoniaques, ne pouvait pas avoir un goût pour les beaux-arts ? Un nouveau mod du jeu, intitulé Doom : The Gallery Experience, le présente sous un jour inédit, celui d’un véritable amateur d’art.

Une galerie d’art interactive

Ce mod ingénieux, créé par Filippo Meozzi et Liam Stone, transforme la première carte du jeu original, E1M1, en une galerie d’art interactive. Armé d’un verre de vin ou d’une canette de bière, le joueur peut admirer des chefs-d’œuvre de l’art classique, ramasser de l’argent et se délecter de la « Suite No. 1 en sol majeur » de Johann Sebastian Bach.

Un jeu gratuit et une satire de l’art contemporain

Accessible gratuitement sur Itch.io et Newgrounds, Doom : The Gallery Experience est décrit par ses créateurs comme une parodie du « monde merveilleusement prétentieux des vernissages de galeries ». Le joueur peut se balader dans le décor rénové d’E1M1, tout en savourant du vin et des hors-d’œuvre.

Interactions ludiques et liens culturels

L’argent collecté permet d’acheter des articles tels que des chaussettes ou un sac fourre-tout à la boutique de souvenirs. Lorsque le joueur interagit avec des œuvres d’art célèbres, telles que Scènes de l’histoire des Argonautes de Jacopo da Sellaio ou Le retour de la chasse de Piero di Cosimo, un lien vers la page correspondante du Metropolitan Museum of Art s’affiche. Parfois, le héros peut exprimer son envie de ne plus regarder une œuvre particulière, peut-être pour retourner combattre des démons. Après tout, c’est aussi ça, être un héros de Doom.