Doom croise Dredd dans « Defect », un jeu de tir en équipe avec une bande sonore de Mick Gordon

La bande-annonce est marquée par des armes imposantes et des riffs de guitare énergiques.

TL;DR Emptyvessel présente un nouveau jeu dystopique, Defect.

Le jeu promet un gameplay stratégique et des graphismes impressionnants.

L’équipe inclut des vétérans de l’industrie du jeu vidéo.

Emptyvessel et son nouveau titre prometteur

La scène du gaming accueille un nouvel acteur, Emptyvessel, qui vient de dévoiler son tout premier projet : Defect. Conçu par des vétérans du jeu vidéo, dont certains ont collaboré à la conception de titres emblématiques tels que Doom, Call of Duty, Uncharted, Tomb Raider et The Last of Us, Defect promet un voyage inoubliable dans un univers dystopique.

Defect : immersion dans une ville gérée par une IA

Reprenant le gameplay multijoueur de Doom, ce jeu de tir dystopique nous transporte dans une ville gouvernée par une intelligence artificielle sinistre. L’endroit est en proie à la violence, les factions rivales luttant pour y sécuriser le pouvoir.

L’un des aspects remarquables de Defect est son rendu graphique impressionnant, dont on a pu avoir un aperçu dans le trailer récemment dévoilé, grâce à l’Unreal Engine 5 qui l’anime.

Un arsenal impressionnant et une dimension stratégique

Même si la bande-annonce privilégie l’ambiance et l’aspect visuel du jeu, elle laisse entrevoir quelques moments de gameplay. L’un des éléments qui retient l’attention est une arme dotée d’un écran permettant de repérer les ennemis, même ceux dissimulés derrière des murs. Preuve que Defect n’est pas seulement un jeu de carnage, mais qu’il promet également une dimension stratégique appréciable.

Mick Gordon aux commandes musicales

Pour couronner le tout, « Mick Gordon, précédemment responsable de la bande sonore des jeux Doom rebootés, accompagne ce nouveau projet en tant que compositeur. Son retour sur une nouvelle franchise est probablement une excellente nouvelle pour les fans, après sa dispute publique avec les dirigeants d’id Software suite au lancement de Doom Eternal.