Des fans créent une version PC de Star Fox 64 avec des touches modernes

Les passionnés ont créé une version PC de Star Fox 64, intégrant des caractéristiques modernes tout en restant fidèles à l'essence originale du jeu.

Tl;dr Des fans ont créé une version PC de Star Fox 64, nommée Starship.

La conversion ne viole pas les droits de Nintendo, mais nécessite une ROM légalement acquise.

La version permet des améliorations graphiques et est modifiable par les utilisateurs.

Les admirateurs de Star Fox 64 créent une version PC légalement admissible

Des fans doués ont fait jaillir de la nostalgie des années 90 en créant une version PC native de Star Fox 64, qu’ils ont baptisée Starship.

Une conversion sans enfreindre les droits

Le groupe à l’origine de ce projet, Harbour Masters, a utilisé un outil qui convertit la ROM originale du jeu en code exécutable sur PC. Le plus remarquable de cette prouesse ? Elle n’enfreint aucune loi, puisqu’aucun code propriétaire de Nintendo n’est utilisé. Une méthode similaire a été employée pour créer la version PC de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, toujours disponible en téléchargement. Cette équipe a également porté Majora’s Mask et Super Mario 64 grâce à cet outil de conversion. Cependant, un bémol persiste : il vous faudra votre propre ROM de Star Fox 64 légalement obtenue pour pouvoir jouer.

Des améliorations significatives

Mais Starship n’est pas qu’une simple copie de l’original de 1997. Le portage a été agrémenté de diverses améliorations technologiques, rendant l’expérience de jeu indéniablement plus moderne. Avec un taux de rafraîchissement élevé et une technologie de lissage des images pour de meilleurs visuels, Starship a de quoi séduire. On note également des textures faites sur mesure et la possibilité de jouer sur des écrans larges.

Une version modifiable

Un autre avantage majeur de ce portage est sa capacité à être modifié par les utilisateurs. L’avenir nous dira ce que les fans pourront créer avec cet outil. Le portage de Ocarina of Time par la même équipe a déjà reçu de nombreuses contributions de la communauté de modding, avec des mods permettant d’intégrer des aptitudes provenant de jeux Zelda plus récents, et même d’inclure des Pikmin fonctionnels.

Selon les utilisateurs de Reddit, le portage de Star Fox 64 est facile à utiliser sur un Steam Deck, bien qu’il nécessite l’utilisation de Proton et quelques manipulations supplémentaires, car le code n’est pas basé sur Linux.

Avec le temps qui s’est écoulé depuis la sortie du dernier jeu Star Fox par Nintendo, cette nouvelle version pourrait bien combler le manque ressenti par certains fans du renard volant.