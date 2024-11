Découvrez MyFree DirecTV : le nouveau service de streaming gratuit proposant plus de 70 chaînes

DirecTV lance un service de streaming gratuit proposant plus de 70 chaînes - découvrez ce qui arrive sur MyFree DirecTV.

Tl;dr DirecTV lance un service de télévision gratuit soutenu par la publicité.

Le service offre plus de 70 chaînes et une bibliothèque à la demande.

Les utilisateurs n’ont pas besoin d’être abonnés à DirecTV pour y accéder.

MyFree DirecTV : Un nouveau service de télévision gratuit

Alors qu’Amazon se retire progressivement du marché de la télévision gratuite avec Freevee, un autre fournisseur de télévision, DirecTV, fait son entrée. La compagnie a annoncé cette semaine le lancement de son nouveau service, MyFree DirecTV.

Plus de 70 chaînes et du contenu à la demande

Ce nouveau service, d’après l’annonce de DirecTV, proposera l’accès à plus de 70 chaînes soigneusement sélectionnées ainsi qu’à une bibliothèque de contenus à la demande. Parmi les chaînes proposées, on retrouve Live Tennis, Court TV, Fail Army, Fox Weather, El Rebel Rey et bien d’autres. DirecTV a également exprimé son souhait d’enrichir son offre en contenu provenant de compagnies telles que A&E, Fox, Lionsgate et Scripps. Le but étant d’ajouter avant la fin de l’année, des chaînes Fremantle pour offrir davantage de « contenu international ».

Un service accessible à tous

L’accès à MyFree DirecTV ne nécessite pas d’être abonné à DirecTV. Il suffit de s’inscrire via une adresse e-mail et de télécharger l’application DirecTV sur le dispositif de son choix : téléviseur, téléphone ou tablette. Le service sera disponible sur les plateformes Apple, Amazon Fire, Android, Roku et l’application DirecTV.

Une offre payante en complément

Parallèlement à son offre gratuite, DirecTV a annoncé le lancement d’une offre payante de chaînes personnalisées basées sur les genres. Cette offre sera proposée à un coût inférieur, bien que la gamme de prix exacte n’ait pas été communiquée.

En entrant sur le marché de la télévision en streaming soutenue par la publicité, MyFree DirecTV rejoint une compétition déjà bien établie. Selon Forbes, ce marché compte déjà plus de 650 services aux États-Unis depuis au moins 2022. Néanmoins, Kent Rees, directeur général de MyFree DirecTV, se montre optimiste. Il a déclaré que « la disponibilité de MyFree DirecTV est la pierre angulaire de l’avenir pour nous, nous permettant d’atteindre un tout nouveau public à travers cette nouvelle expérience freemium, au-delà du client traditionnel de télévision payante. »