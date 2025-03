Découvrez les nouvelles fonctionnalités de la mise à jour iOS 18.4 pour gérer vos photos sur iPhone

La dernière mise à jour iOS 18.4 révolutionne la gestion des photos sur iPhone : tri, dissimulation et suppression sont désormais plus simples. Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités que vous pouvez exploiter.

Tl;dr La version bêta publique d’iOS 18.4 apporte de nouvelles fonctionnalités pour l’application Photos.

Il est désormais possible de trier les photos par celles qui vous ont été envoyées et celles non présentes dans un album.

L’iOS 18.4 offre également de nouvelles options pour cacher votre activité et pour accéder à plus de contenu.

Des améliorations notables pour l’application Photos avec l’iOS 18.4

La dernière version bêta publique d’iOS 18.4 vient d’être lancée, marquant une évolution significative pour l’application Photos. Les utilisateurs auront désormais accès à des fonctionnalités plus subtiles, mais néanmoins utiles, promettant d’améliorer l’expérience de gestion des photos.

De nouvelles options de filtrage

La première mise à jour, repérée à l’origine par 9to5Mac, concerne l’ajout de deux nouvelles options de filtrage dans l’application Photos. Désormais, vous pouvez trier les images par celles qui vous ont été envoyées, plutôt que par celles que vous avez prises vous-même, et par les images qui ne figurent pas actuellement dans un album. Cette nouvelle fonctionnalité facilitera la recherche des images envoyées par vos proches sans avoir à trier parmi des milliers d’autres photos.

Mieux organiser et protéger vos albums

Apple ajoute également de nouvelles options pour visualiser vos albums. Vous pouvez désormais organiser vos albums par date de modification, en plus du tri par nom ou par option personnalisée. De plus, l’option d’affichage en grille et en liste a été renommée en Vue Liste et Photo Clé. Cette mise à jour améliorera la gestion des albums, facilitant ainsi le suivi des albums auxquels vous avez envoyé des images.

Une meilleure protection de la vie privée

En plus des modifications apportées à la gestion des albums, iOS 18.4 rend également plus facile la protection de votre vie privée. Il est actuellement possible d’enregistrer des images dans un dossier caché, les rendant ainsi plus difficiles à trouver pour toute personne consultant votre téléphone. Avec l’iOS 18.4, vous pouvez désormais également masquer les options d’albums « Récemment vus » et « Récemment partagés » dans l’application Photos.

Enfin, iOS 18.4 offrira une nouvelle option pour supprimer rapidement toutes les photos et vidéos supprimées de manière permanente. Si vous ouvrez l’album « Récemment supprimé », vous trouverez un nouveau bouton poubelle qui jettera tous les éléments supprimés.

Bien plus que des améliorations pour l’application Photos

La mise à jour iOS 18.4 ne se limite pas à l’amélioration de l’application Photos. Elle facilite désormais l’accès à Apple Intelligence et permet d’explorer le contenu de Vision Pro. De plus, si vous possédez un iPhone 15 Pro, vous avez de la chance, car iOS 18.4 intègre l’une des fonctionnalités les plus populaires de la série iPhone 16, l’Intelligence visuelle.