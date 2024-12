Découvrez la révolutionnaire mise à jour d’Oura pour la santé

La dernière fonctionnalité santé d'Oura a enfin été dévoilée : découvrez ce que vous devez savoir sur cette mise à niveau révolutionnaire qui change la donne.

Tl;dr Oura lance Symptom Radar, une nouvelle fonctionnalité de détection précoce des symptômes.

Cet outil analyse les données biométriques pour détecter les signes de tension respiratoire.

La fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs des bagues Oura 3 et 4.

Oura révolutionne la surveillance de la santé

La marque de bagues intelligentes Oura, l’une des plus reconnues du marché, ne cesse d’innover. Après le lancement de la bague Oura Ring 4 et la mise à jour de l’application Oura en octobre, la marque a dévoilé une fonctionnalité inédite qui pourrait transformer notre façon de surveiller notre santé cet hiver.

Symptom Radar : un radar à symptômes

Depuis le 5 décembre 2024, Oura propose Symptom Radar, une fonctionnalité testée en version bêta puis intégrée de manière permanente dans l’application Oura. Cette fonctionnalité, issue des laboratoires Oura, permet aux utilisateurs de tester des fonctionnalités « expérimentales » et de fournir des retours, ces dernières étant potentiellement adaptées et intégrées à l’application au fil du temps.

Symptom Radar analyse vos données biométriques chaque matin à la recherche de signes précoces de tension respiratoire. La fonctionnalité, qui a déjà optimisé l’expérience utilisateur en offrant des analyses plus précises et détaillées, devrait être capable de détecter des signes précoces de tension, y compris les symptômes du rhume et de la grippe.

Chaque matin, les données sont synchronisées dans l’application Oura, puis Symptom Radar les analyse en trois niveaux de « gravité » : aucun signe, signes mineurs et signes majeurs. En fonction des retours des utilisateurs, la fonctionnalité propose désormais un graphique historique permettant de suivre l’évolution des données et des tendances potentielles au fil des jours. Oura fournit également les données biométriques qui ont conduit à un résultat Symptom Radar, afin que les membres puissent suivre quels marqueurs ont changé, pourquoi et comment ils s’écartent de leur base.

Une précision impressionnante

Oura reste l’une des marques de bagues intelligentes les plus précises, avec une précision de température impressionnante de 99% par rapport aux normes de laboratoire. En effet, Oura affirme que Symptom Radar peut détecter si votre température cutanée varie de seulement +0,5 degré Celsius (+1 degré Fahrenheit).

En conclusion, nul besoin de passer à l’Oura Ring 4 pour accéder à la dernière fonctionnalité. Elle sera déployée pour tous les membres possédant la bague Gen 3 et l’Oura Ring 4 d’ici au 9 décembre 2024.