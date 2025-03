Découvrez la première bande-annonce de Karma, une série thriller très attendu signé Netflix

Netflix dévoile enfin la première bande-annonce de son nouveau thriller policier, qui figure parmi les séries les plus attendues de l'année 2025.

Tl;dr La série « Karma » de Netflix est très attendue.

Le thriller coréen suit six individus pris dans un cycle karmique.

La série, avec Park Hae-soo de « Squid Game », débute le 4 avril.

Le suspense à son paroxysme avec « Karma »

« Karma » est une série thriller coréenne très prometteuse. Et maintenant que Netflix a publié le premier trailer, elle a sans nul doute grimpé dans le classement des séries à voir pour beaucoup d’amateurs.

Un casting prometteur pour une série intrigante

La série « Karma » fera son entrée sur Netflix le 4 avril. Elle suit six individus pris dans un cycle karmique sans fin, chacun lié par une série de choix imprudents. D’autant plus intéressant, elle met en vedette Park Hae-soo, que vous connaissez peut-être de la première saison de « Squid Game ».

Un aperçu intense de « Karma »

Dans l’aperçu intense de « Karma », Lee Hee Joon incarne un investisseur en cryptomonnaie qui mise tout dans l’espoir de faire fortune. Lorsque son pari échoue, il se retrouve submergé par les dettes. Le personnage de Kim Sung Kyun est tout aussi désespéré pour de l’argent, et tous deux semblent engagés dans une lutte où chacun est prêt à entraîner l’autre dans sa chute.

Lee Kwang Soo partage une émotion similaire de rage dans l’aperçu. Il est un médecin prospère de la médecine coréenne avec un style de vie somptueux. Cependant, des situations imprévues le forcent à prendre des chemins dangereux, allant jusqu’à tenter de prendre la vie de quelqu’un. Gong Seung Yeon, sa petite amie, se retrouve de plus en plus empêtrée dans son monde sombre et sinistre.

Un thriller palpitant en perspective

Lee Il-Hyung a un talent pour créer des thrillers captivants, et celui-ci semble être un voyage intense et centré sur les personnages. Même à partir de la bande-annonce d’une minute, il semble y avoir des scènes assez sombres impliquant meurtre et trahison. Avec un casting solide, l’ensemble devrait être très efficace.

Vous pourrez regarder « Karma » sur Netflix à partir du 4 avril. Le nombre d’épisodes n’est pas encore connu.