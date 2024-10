Découvrez comment Android 15 rend les appareils quasi inviolables

Voici ce que nous savons sur Android 15, qui rend les appareils presque impossibles à voler.

Tl;dr Android 15 renforce la sécurité et la protection contre le vol.

Introduction de nouvelles méthodes de protection, dont le verrouillage par détection de vol.

Des fonctionnalités supplémentaires de sécurité seront déployées prochainement.

Android 15 : Un pas de géant pour la sécurité des smartphones

La nouvelle mise à jour du système d’exploitation Android, Android 15, se concentre sur un enjeu majeur de l’ère numérique : la sécurité. Cette dernière version offre une protection renforcée contre le vol pour les téléphones Pixel et autres appareils fonctionnant sous Android 10 et versions ultérieures grâce aux mises à jour du système Google Play.

Protéger notre vie numérique

Nous vivons dans un monde où nos smartphones sont devenus des extensions de nous-mêmes. Ils renferment des informations précieuses allant des photos de famille aux détails bancaires. Face à cette réalité, Google a accentué ses efforts pour améliorer la sécurité de nos appareils. L’entreprise a lancé ce 15 octobre une mise à jour qui introduit plusieurs nouvelles méthodes pour protéger votre téléphone, que ce soit au moment du vol ou même avant.

Verrouillage par détection de vol : une innovation marquante

Le « Theft Detection Lock », une fonctionnalité alimentée par l’intelligence artificielle, s’active dès que votre appareil est dérobé. « Cette fonctionnalité analyse différents signaux et, si elle conclut que votre téléphone est en train d’être volé, votre écran sera automatiquement verrouillé pour décourager les voleurs potentiels », explique Google.

Des fonctions de verrouillage supplémentaires

En plus du verrouillage par détection de vol, Google introduit également un verrouillage hors ligne qui protège votre téléphone si un voleur tente de le mettre hors ligne pour en extraire des données. De plus, une nouvelle fonction de verrouillage à distance permet de sécuriser rapidement un appareil volé en le localisant et en effaçant à distance ses données.

Android 15 introduit également de nouvelles fonctionnalités de sécurité conçues pour dissuader les voleurs en rendant l’accès aux applications et aux paramètres ou la réinitialisation de l’appareil encore plus difficile. Enfin, des protections renforcées contre la réinitialisation d’usine devraient compliquer la tâche des voleurs qui n’ont pas accès aux identifiants du compte Google, rendant ainsi la revente de votre téléphone moins précieuse pour eux tout en protégeant vos données.

Ces changements significatifs sont les premiers d’une série. Google prévoit de lancer une fonction de vérification d’identité plus tard cette année. Cette fonction, sur la base du volontariat, nécessitera une authentification biométrique lorsque vous tenterez d’accéder à des paramètres clés de l’appareil, comme la modification de votre code PIN ou la désactivation de la protection contre le vol.

Les possesseurs des meilleurs téléphones Android devraient donc se sentir plus en sécurité. Ajoutez à cela la récente révélation que le Pixel 9 est l’un des appareils les plus résistants aux piratages, il est clair que Google vise à dominer le marché de la sécurité.