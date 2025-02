Décès de Peter Jason, célèbre acteur de Karate Kid, à 80 ans

Le monde du cinéma est en deuil après le décès de Peter Jason.

Une étoile s’éteint à Hollywood

Le monde du cinéma est en deuil. Peter Jason, acteur de renom qui a marqué de son empreinte des films de John Carpenter et le cultissime The Karate Kid, a tiré sa révérence ce jeudi à l’âge de 80 ans.

Une carrière riche et diversifiée

La nouvelle de sa disparition a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d’hommages de la part de ses collègues et admirateurs. Le réalisateur John Carpenter a notamment exprimé sa profonde tristesse, qualifiant Peter Jason de « grand acteur de caractère ».

Peter Jason a travaillé avec des cinéastes de renom, tels que Carpenter et Walter Hill, laissant derrière lui une filmographie riche et variée. Sa collaboration avec Carpenter a commencé en 1987 avec le film Prince of Darkness et a duré trois décennies pour un total de sept films.

Des rôles mémorables à la télévision

Outre sa carrière au cinéma, Peter Jason a également laissé une empreinte indélébile à la télévision. Il a travaillé avec Walter Hill sur huit projets différents, allant du film 48 Hrs à la série HBO Deadwood, dans laquelle il incarnait le maréchal un peu simplet Con Stapleton. Ses autres rôles télévisés incluent des apparitions dans Remington Steele, Hawaii Five-O, Starsky & Hutch, The Incredible Hulk, Quantum Leap, Batman: The Animated Series, Murder, She Wrote, et NCIS.

Un acteur apprécié de tous

Les hommages à Peter Jason ont afflué sur les réseaux sociaux, soulignant non seulement son talent d’acteur, mais aussi sa générosité et sa bienveillance. « Mon cher ami, l’âme la plus généreuse et l’homme le plus jovial, l’incroyablement talentueux et aimable Peter Jason a quitté le plateau« , a écrit l’acteur Billy Zane sur X.