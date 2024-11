Death Stranding débarque sans préavis sur Xbox Series XIS

Les membres d'Amazon Luna+ peuvent également y jouer sans frais supplémentaires.

Tl;dr Death Stranding est maintenant disponible sur Xbox Series XIS et Amazon Luna+.

Le jeu est en promotion pour son cinquième anniversaire, sauf sur PlayStation.

Une suite de Death Stranding est en préparation et sera exclusivement disponible sur PS5.

Death Stranding débarque sur Xbox Series XIS et Amazon Luna+

En cette période de célébration du cinquième anniversaire de Death Stranding, les possesseurs de Xbox Series XIS et les abonnés à Amazon Luna+ pourront désormais passer des heures à se creuser les méninges sur ce jeu déroutant. Créé par Hideo Kojima, ce simulateur de marche a fait une entrée surprise sur ces plateformes.

Une offre spéciale pour le cinquième anniversaire

Pour marquer cet anniversaire, une offre spéciale est disponible sur différentes plateformes. Ainsi, Death Stranding: Director’s Cut bénéficie d’une réduction de 50% sur Xbox Series XIS, PC, iPhone, iPad et Mac. Cependant, cette promotion n’est pas disponible sur PlayStation, plateforme sur laquelle le jeu a fait ses débuts en 2019. Il est à noter que le jeu de base est inclus dans les offres PS Plus Extra et Premium.

Par ailleurs, les membres Amazon Prime pourront profiter de l’édition Director’s Cut en streaming sur Luna sans frais supplémentaires tout au long du mois de décembre.

Un univers de jeu unique

Dans Death Stranding, vous incarnez Sam Porter Bridges, un coursier qui a pour mission de reconnecter les survivants restants de l’Amérique après un événement cataclysmique. Ce dernier a provoqué une confusion entre le monde des vivants et celui des morts. De plus, Bridges transporte un fœtus non-né dans une bouteille qui peut détecter les créatures de l’au-delà. Un univers de jeu unique qui fait de Death Stranding l’une des expériences de jeu les plus marquantes de la dernière décennie.

Death Stranding 2 en préparation

En complément de ces annonces, Kojima Productions a révélé que la franchise Death Stranding allait s’enrichir d’une suite. Ce deuxième volet, qui sera une exclusivité PS5 publiée par Sony, est attendu pour l’année prochaine. Des informations supplémentaires devraient être dévoilées lors des Game Awards le mois prochain.