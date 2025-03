Death Stranding 2 : date de sortie annoncée et nouveau trailer de 10 minutes dévoilé

La suite tant attendue, Death Stranding 2, vient de révéler sa date de sortie officielle, accompagnée d'une bande-annonce inédite de 10 minutes qui promet des moments captivants et de nouvelles aventures.

Tl;dr Death Stranding 2: On the Beach sortira le 26 juin.

La bande-annonce a été dévoilée lors du SXSW par Kojima Productions.

Les précommandes ouvrent le 17 mars à 10h.

Kojima Productions dévoile Death Stranding 2: On the Beach

Le très attendu Death Stranding 2: On the Beach arrivera sur PlayStation 5 le 26 juin. Cette annonce a été faite lors du festival SXSW, où Kojima Productions a dévoilé une bande-annonce de 10 minutes pour ce prochain jeu qui promet d’enflammer les fans.

Les précommandes ouvrent le 17 mars

Les joueurs qui sont impatients de mettre la main sur ce jeu pourront procéder à la précommande à partir du 17 mars à 10h, heure locale. Un avantage supplémentaire attend ceux qui optent pour l’édition Digital Deluxe ou Collector’s Edition : un accès anticipé de deux jours avant la disponibilité officielle du jeu.

Retour sur la scène de figures familières

Hideo Kojima, accompagné de Norman Reedus et de Troy Baker, a gravi les marches de la scène du SXSW 2025 pour discuter de ce nouveau jeu très attendu. La bande-annonce révèle que Death Stranding 2 se déroule 11 mois après la création des United Cities of America. Comme les précédents aperçus l’ont montré, Reedus est de retour dans le rôle de Sam, aux côtés de Léa Seydoux, qui prête sa voix à Fragile, et de Baker dans le rôle de Higgs.

Une suite très attendue

Death Stranding 2 avait été annoncé pour la première fois en 2022, et l’année dernière, le PlayStation State of Play avait offert un aperçu de 9 minutes du jeu. Cet été, les joueurs pourront enfin mettre la main sur ce très attendu deuxième opus de la série Death Stranding.