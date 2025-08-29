David Leitch prêt à réaliser un nouveau Marvel, mais pose une exigence essentielle

David Leitch, réalisateur de Deadpool 2, ne ferme pas la porte à un retour chez Marvel. Toutefois, il précise qu’il n’accepterait un nouveau projet que si certaines conditions sont réunies, notamment sur le plan créatif.

Tl;dr David Leitch veut un contrôle créatif total.

Ouvert à Marvel si univers à façonner.

Préférence actuelle : développer ses propres franchises.

L’ambition de David Leitch : l’architecture d’univers, pas la simple réalisation

Depuis quelques années, le nom de David Leitch s’impose comme une référence majeure à Hollywood. Passé de cascadeur à réalisateur recherché, il a signé des succès notables tels que Hobbs & Shaw, le thriller d’assassinats Bullett Train, ou encore le très remarqué Deadpool 2. Ce dernier film, qui reste aujourd’hui le plus grand succès de la carrière de Brad Pitt, a été déterminant pour propulser Leitch dans la cour des grands. Pourtant, depuis ce projet en 2018, il n’a pas retenté l’aventure des super-héros. Faut-il y voir un choix ou une opportunité manquée ?

Un retour chez Marvel ? À certaines conditions seulement

Interrogé récemment par The Hollywood Reporter sur son avenir et celui de sa société de production 87North, fondée avec sa partenaire et épouse Kelly McCormick, Leitch a clarifié sa position quant à un éventuel retour dans l’univers Marvel. Sa réponse s’avère sans ambiguïté : « Oui, la réponse est oui. Si on nous confiait l’architecture d’un univers autour d’une propriété intellectuelle particulière, ça comblerait notre envie créative… Nous cherchons ces opportunités et si elles se présentent, nous les étudierons. » Autrement dit, Leitch ne se voit pas simplement « exécutant » sur commande : il veut façonner l’univers de fond en comble.

L’indépendance créative avant tout

Cette exigence prend tout son sens quand on considère la mécanique bien huilée du Marvel Cinematic Universe (MCU). La machine Marvel favorise depuis longtemps une vision collective et transversale au détriment des aspirations individuelles des réalisateurs. Si certains studios repensent aujourd’hui leur stratégie face à un public moins réceptif aux super-héros et à une fréquentation en berne, le MCU reste focalisé sur ses prochains jalons : Avengers: Doomsday puis Secret Wars. Viendra ensuite le temps des possibles remises en question et – pourquoi pas – l’accueil de profils comme Leitch.

De nouveaux territoires à explorer ?

Pour l’heure, c’est du côté de ses propres franchises que l’on retrouve l’énergie créative du réalisateur. Aux côtés de McCormick, il relance notamment la saga « Violent Night » (le tournage du deuxième opus commence bientôt) ou développe des univers originaux comme « Nobody ». Dans cet esprit d’autonomie, certains évoquent même la possibilité qu’il prenne les rênes d’un reboot du légendaire « Spawn », loin du carcan Marvel mais tout aussi prometteur.

Si David Leitch garde la porte entrouverte vers Marvel, ce n’est qu’à condition qu’on lui donne carte blanche pour construire son propre monde. Une orientation qui reflète bien les enjeux actuels de Hollywood : entre puissance des franchises établies et soif de liberté artistique.