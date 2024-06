D’autres préquelles de Dune pour sublimer encore plus la franchise

Le succès du film Dune a ouvert la voie à des préquelles.

Le succès retentissant de Dune en salle ne s’est pas arrêté au grand écran. En effet, la série s’apprête à se développer avec un préquel télévisé, Dune: Prophecy. Cependant, d’autres préquelles pourraient également contribuer à construire ce succès. À l’origine, Dune était un roman, qui s’est ensuite transformé en une série entière à partir de 1965, écrit par l’auteur légendaire Frank Herbert.

De nouvelles possibilités pour l’univers de Dune

Alors que le premier film a reçu des critiques moyennes et a déçu au box-office, les studios ont commencé à manifester leur intérêt pour le développement de l’histoire sur grand écran. Cela a conduit à la création d’un film Dune réalisé par David Lynch en 1984. Cependant, c’est le réalisateur de science-fiction Denis Villeneuve qui, des décennies plus tard, a exprimé son intérêt pour l’adaptation du roman et l’exploration de l’épopée de science-fiction incroyable à travers plusieurs films.

Des préquelles pour approfondir l’univers de Dune

Le succès du film Dune de 2021 a donné le feu vert pour une suite, et la franchise a désormais un avenir. Avec la première série dérivée étant un préquel se déroulant 10 000 ans plus tôt, il est intéressant d’envisager quels autres projets pourraient contribuer à construire la franchise.

Des personnages riches pour des préquelles captivantes

Dune: Prophecy, la première série dérivée officielle, semble suivre les Bene Gesserit alors qu’ils ont répandu des rumeurs et des légendes à travers la galaxie 10 000 ans avant l’apparition de Paul Atreides. Mais d’autres personnages clés pourraient faire l’objet de préquelles, comme la Maison Atreides, la Maison Harkonnen, les Fremen d’Arrakis, Feyd-Rautha, Stilgar, Leto et Lady Jessica, ou encore la Princesse Irulan. Chacun d’eux a un potentiel incroyable pour enrichir l’univers de Dune et captiver davantage les spectateurs.