Ces questions cruciales sur Bene Gesserit auxquelles Dune: Prophecy doit répondre

Dune : Prophecy est une série dérivée centrée sur l'ordre Bene Gesserit. Celle-ci se devra de répondre à certaines questions cruciales pour bien comprendre la formation des organisations socio-politiques de l'univers.

Dans l’univers de Dune, l’histoire est aussi vaste que le désert d’Arrakis. La série dérivée, Dune: Prophecy, prévue pour 2024, promet de révéler certains des secrets les plus profonds de cet univers. Situé 10 000 ans avant les événements dépeints dans le film de Denis Villeneuve, Dune: Prophecy se concentre sur l’ordre Bene Gesserit, fondé par les sœurs Valya et Tula Harkonnen pour faire face à des forces menaçant l’avenir de l’humanité.

Dune: Prophecy ne se contentera pas d’étoffer l’univers de Frank Herbert. La série dressera également le tableau de l’Univers Connu, depuis les origines de l’Empire Corrino jusqu’à la manière dont les Bene Gesserit ont favorisé et propagé l’idée de créer le Kwisatz Haderach prophétisé. Elle explorera également pourquoi l’univers de Dune ne met pas l’accent sur la technologie futuriste ou les ordinateurs, une approche qui trouve son origine dans une croisade contre les machines pensantes survenue 10 000 ans avant les événements du roman de Herbert.

En plus de sonder les origines de l’ordre Bene Gesserit et de l’Univers Connu, Dune: Prophecy établira également des liens importants avec le récit en cours de Paul Atreides, dont le destin doit se conclure dans Dune 3. En effet, la série pourrait contenir des informations clés pour cette suite, notamment en ce qui concerne les personnages qui jouent un rôle important dans Dune: Prophecy, comme les sœurs Harkonnen.

On en pense quoi ?

La série Dune: Prophecy s’annonce comme un voyage fascinant et éducatif dans le passé de l’univers de Dune. En explorant les origines de l’ordre Bene Gesserit et en mettant en lumière des aspects essentiels de l’Univers Connu, la série offre une perspective précieuse sur la richesse de cet univers. De plus, en établissant des liens avec le récit en cours de Dune 3, Dune: Prophecy renforce l’unité et la cohérence de cette franchise. Vivement 2024 pour découvrir cette série prometteuse.