D’après des sources, le DOJ serait prêt à lancer un vaste procès antitrust contre Apple

Il est probable que le dossier soit déposé dans les six prochains mois. Quels rebondissements cette affaire pourrait-elle encore nous réserver ?

Apple dans le viseur du Département de la Justice américain

Selon le journal The New York Times, Apple pourrait faire l’objet d’un procès anti-monopole dès la première moitié de cette année. Le Département de la Justice américain (DOJ), en phase avancée de son investigation, cible la suprématie de la multinationale américaine sur les services hardwares et softwares.

Accusations de monopole

Apple est accusé de verrouiller son système, créant ainsi des obstacles pour la concurrence et pour les utilisateurs désireux de basculer vers d’autres produits. En outre, l’enquête s’est également intéressée à l’intégration plus étroite de l’Apple Watch avec les services iPhone au détriment des portables concurrents.

IMessage, pomme de discorde

Des dirigeants de Beeper et Tile, deux entreprises en conflit avec Apple, ont témoigné de l’impossibilité d’intégrer iMessage à leurs produits sur Android. De même, des représentants d’applications de paiement se plaignent d’être bloqués pour utiliser le système tap-to-pay d’Apple sur l’iPhone.

Conflit autour de la protection des données des utilisateurs

L’application ATT (App Tracking Transparency) d’Apple, qui permet aux utilisateurs de bloquer la collecte de leurs données par les annonceurs, a également fait l’objet d’examen. Meta, la maison mère de Facebook, a déclaré que cette fonction avait coûté à l’entreprise 10 milliards de dollars en 2022.