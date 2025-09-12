Dans la saison 3 de Strange New Worlds, le capitaine Pike affronte sa plus grande épreuve

La troisième saison de Star Trek: Strange New Worlds confronte le capitaine Pike à une épreuve d’une intensité inédite, promettant des développements bouleversants pour ce personnage central et de nouveaux défis pour l’équipage de l’Enterprise.

Tl;dr Nouveaux ennemis : les Vezda menacent l’Enterprise.

Marie sacrifie son avenir avec Pike pour sauver tous.

Final bouleversant, la série est renouvelée deux saisons.

Un nouvel ennemi et un choix impossible

Dans cette troisième saison de Star Trek: Strange New Worlds, un cap décisif a été franchi avec l’introduction des redoutables Vezda. Ces créatures extra-dimensionnelles, révélées lors de l’épisode « Through the Lens of Time », s’imposent désormais comme une menace majeure. Emprisonnés depuis des millénaires sur la planète Vadia IX, leur retour planifié secoue l’équipage de l’Enterprise. L’ultime épisode de la saison, sobrement intitulé « New Life and New Civilizations », tient sa promesse : alors que le Vezda ayant pris possession d’Ensign Dana Gamble s’échappe, il projette de libérer ses semblables, ne laissant qu’un mince espoir à l’humanité.

Passe, présent et destin sacrifié

Le scénario prend un tour vertigineux dans la prison des Vezda, où le temps lui-même se dérègle : ici, une conséquence peut précéder sa cause. Le cœur du drame repose sur Marie Batel, seule capable de contrer la menace — mais au prix d’un renoncement à son amour avec Christopher Pike. La découverte du temple réserve une révélation glaçante : la statue gardienne n’est autre que Marie elle-même, condamnée à devenir ce rempart dès le présent pour avoir retenu les Vezda depuis des éons.

L’émotion avant tout, malgré la complexité

Il serait facile de qualifier ces rebondissements d’invraisemblables ; pourtant, grâce à l’interprétation habitée du casting et à l’écriture habile, l’émotion domine. Le sacrifice consenti par Marie n’est pas sans rappeler celui de Pike lui-même, déjà hanté par la vision de son funeste destin depuis son passage dans Star Trek: Discovery. D’ailleurs, lorsque Marie murmure à Pike « [Il] devrait comprendre mieux que personne. », c’est toute la philosophie Star Trek sur le devoir qui résonne.

Pour mieux comprendre cet écho narratif, il faut se rappeler :

L’histoire originale du capitaine Pike — incarné initialement par Jeffrey Hunter — montrait déjà un destin brisé sur Talos IV.

L’illusion offerte à Marie et Pike dans le temple rappelle fortement celle vécue par Picard dans « The Inner Light ».

Boucler la boucle et avancer encore

Au terme d’une séquence poignante où les deux amants vivent en accéléré toute une existence imaginaire — vieillesse comprise — Marie se résout finalement à sceller le sort des Vezda. Elle s’efface pour toujours, laissant Pike seul face à son futur inéluctable… mais plus conscient que jamais de la valeur de chaque instant passé comme capitaine. La saison s’achève alors que l’Enterprise repart vers une nouvelle mission, preuve que même après tant de pertes, l’exploration ne s’arrête jamais. Notons enfin que Strange New Worlds, loin de baisser pavillon après ce final intense, est déjà renouvelée pour deux saisons supplémentaires sur Paramount+.