Daisy Ridley souhaite intégrer l’univers Marvel en tant qu’Avenger

De Star Wars à Marvel : Daisy Ridley ouverte à de nouvelles aventures

Après avoir brillamment incarné Rey Skywalker dans la dernière trilogie de Star Wars, Daisy Ridley se dit prête à explorer de nouveaux horizons. L’actrice a récemment exprimé son intérêt pour l’univers cinématographique Marvel (MCU), allant jusqu’à envisager de rejoindre les Avengers, les Héros les plus puissants de la Terre.

Un rôle dans l’univers Marvel ?

Lors d’une entrevue avec ComicBook pour la promotion de son dernier film Cleaner, Daisy Ridley a été interrogée sur une éventuelle participation à un film MCU. « Je suis ouverte à beaucoup de choses », a déclaré Ridley. Elle a ajouté qu’elle serait prête à répondre à l’appel si l’occasion se présentait, affirmant par ailleurs son engouement pour Batman et le Pingouin, deux personnages iconiques de l’univers DC.

Des changements dans le développement de « Jedi Order »

Parallèlement, le film « Jedi Order » dans lequel Daisy Ridley tient le premier rôle a subi des modifications en coulisses. George Nolfi, connu pour son travail sur The Bourne Ultimatum et The Adjustment Bureau, est le dernier à avoir été annoncé comme scénariste, remplaçant ainsi Steven Knight. Avant lui, Damon Lindelof et Justin Britt-Gibson étaient en charge de l’écriture.

Un nouveau Star Wars en préparation avec Ryan Gosling ?

En plus de ces développements, une autre nouvelle a fait sensation : Ryan Gosling serait en pourparlers pour un tout nouveau film Star Wars dirigé par Shawn Levy. Si Gosling venait à signer officiellement, son casting pourrait accélérer la production du film de Levy, qui pourrait commencer dès cet automne.

En attendant ces nouvelles aventures, le film Cleaner avec Daisy Ridley sortira en salles le 21 février. Les billets sont d’ores et déjà disponibles sur Fandango.