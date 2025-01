Ryan Gosling dans un film Star Wars ?

Shawn Levy pourrait miser sur Ryan Gosling pour son film Star Wars.

Tl;dr Ryan Gosling en négociation pour rejoindre le prochain Star Wars dirigé par Shawn Levy.

Le film de Shawn Levy sera indépendant de la Saga Skywalker.

La place de Ryan Gosling dans Star Wars remise en question.

Un nouveau rôle pour Ryan Gosling ?

Le célèbre comédien canadien Ryan Gosling pourrait bien être à l’affiche du prochain film Star Wars, selon The Hollywood Reporter. Il serait actuellement en pourparlers pour rejoindre le projet dirigé par Shawn Levy, réalisateur du film à succès Deadpool. Si les détails concernant l’intrigue restent secrets, une chose semble certaine : Ryan Gosling serait le personnage principal.

Un choix contesté

Pourtant, malgré le talent indéniable de Ryan Gosling, ce dernier pourrait ne pas correspondre aux critères de la franchise. En effet, Star Wars a toujours mis en avant des distributions massives, composées de personnages colorés et uniques, plutôt que de recruter les acteurs les plus en vue d’Hollywood. Sauf si Disney envisage de transformer Ryan Gosling en Wookiee, ce choix pourrait être mal perçu.

On se souvient notamment du film Rogue One: A Star Wars Story, qui, malgré une distribution impressionnante, ne comptait aucun acteur de la stature de Ryan Gosling. Ce dernier, véritable poids lourd d’Hollywood, peut prétendre à n’importe quel rôle. Cependant, des acteurs comme Felicity Jones, Ben Mendelsohn et Mads Mikkelsen, bien qu’étant d’excellents interprètes, ne pourraient probablement pas jouer le rôle de Ken.

L’univers Star Wars et ses enjeux

De plus, la franchise Star Wars est en elle-même une marque vedette, n’ayant pas besoin de faire appel à des acteurs de renommée mondiale pour attirer le public. D’ailleurs, Felicity Jones a déclaré en décembre 2024 qu’elle avait encore des « affaires en cours » avec Star Wars. Les fans pourraient donc la revoir dans Andor.

Le film de Star Wars de Shawn Levy, qui n’a rien à voir avec la Saga Skywalker, a commencé à se développer en 2022. Jonathan Tropper a été choisi comme scénariste. Cependant, l’arrivée potentielle de Gosling pourrait bouleverser le développement du film, qui pourrait commencer son tournage dès cet automne.

Un acteur de renom pour un film de renom

En définitive, sans connaître les détails de l’intrigue, il est impossible de dire si un acteur, aussi talentueux soit-il, pourrait être mal adapté à Star Wars. En effet, Ryan Gosling pourrait très bien incarner l’un des personnages les plus originaux et emblématiques de l’histoire de la franchise. Mais Star Wars n’a jamais eu besoin de faire appel à des acteurs majeurs pour ses films, alors pourquoi commencer maintenant ?