Creature Commandos dévoile de manière déroutante plusieurs membres de la Justice League du DCU

Des membres de la Justice League de l'univers DC sont introduits dans la série Creature Commandos.

Tl;dr Creature Commandos est le premier chapitre de la nouvelle franchise DCU.

La série révèle les futurs membres probables de la Justice League.

Les visions de Circe révèlent que Illana est la véritable menace pour le monde.

Un nouveau chapitre dans l’univers DC

Avec Creature Commandos, on assiste à l’ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire de DCU, la franchise créée par James Gunn et Peter Safran. Bien que faisant référence à des projets DC antérieurs tels que Peacemaker et The Suicide Squad, cette série animée se distingue par son originalité, mêlant habilement une histoire de soldats monstrueux et un florilège de références à l’univers DC.

Des révélations inattendues

C’est dans l’épisode 4 que Creature Commandos nous offre ses camées les plus significatifs. L’histoire nous transporte à Pokolistan où les Commandos de Créatures sont envoyés pour protéger la Princesse Illana Rostovic. Cependant, un retournement de situation survient lorsque la véritable nature de Circe et Illana est révélée.

La véritable menace : Illana

Circe, dotée du pouvoir de voir l’avenir, est en réalité la victime d’une terrible vision : Illana, en s’alliant à Gorilla Grodd, menace de détruire les nations libres du monde avec son armée blindée. Cette révélation bouleverse nos attentes et introduit une nouvelle perspective sur l’avenir de la Justice League.

Un avenir incertain pour la Justice League

La vision de Circe montre également que l’avenir de la Justice League est menacé. En effet, les héros de la Terre, dirigés par le trio classique de DC – Superman, Batman et Wonder Woman – sont impitoyablement massacrés dans un futur apocalyptique. De plus, la vision de Circe suggère l’arrivée de nouveaux héros dans l’équipe de la Justice League.

Creature Commandos, par son intrigue haletante et ses révélations surprenantes, continue de captiver les fans de DCU et promet de nombreuses surprises pour l’avenir de la franchise.