Contrôlez votre Chromebook avec votre visage, oubliez la souris !

Désormais, plus besoin de souris pour piloter votre Chromebook : utilisez simplement votre visage pour le contrôler !

Tl;dr Google lance une fonctionnalité d’accessibilité basée sur l’IA, « Face control ».

Elle permet de contrôler un Chromebook avec des expressions et des mouvements du visage.

La fonctionnalité a été inspirée par le Project GameFace de Google.

Google innove avec « Face control »

Google vient d’annoncer le déploiement d’une nouvelle fonctionnalité d’accessibilité, « Face control ». Fruit de l’intelligence artificielle, cette innovation permet aux utilisateurs de contrôler leur Chromebook à l’aide de mouvements et de gestes du visage. Un pas de plus vers l’inclusion numérique, ce dispositif vise à faciliter l’usage d’un ordinateur pour les personnes atteintes de troubles moteurs.

Grâce à cette technologie, le simple fait de bouger son visage permet de déplacer le curseur, de sélectionner des options, et même d’utiliser la fonctionnalité de texte à la parole pour taper des emails, le tout sans avoir besoin d’une souris ou d’un clavier. D’après Google, « Face control » utilise une série de modèles d’apprentissage automatique pour générer une structure 3D de 478 points spécifiques du visage. Cette précision permet une détection des gestes en temps réel pour une commande sans les mains.

« L’outil utilise une série de modèles d’apprentissage automatique pour générer une structure 3D de 478 points spécifiques du visage, permettant une détection précise des gestes en temps réel pour une commande sans les mains », précise Google. Actuellement, la fonctionnalité peut reconnaître jusqu’à 18 gestes différents.

Une inspiration venue du Project GameFace

Si cette technologie semble avant-gardiste, elle n’est pas sans rappeler le Project GameFace. Ce projet open-source de gaming sans les mains a été développé en collaboration avec le streamer de jeux vidéo quadriplégique Lance Carr et a inspiré la création de « Face control ».

De nouvelles fonctionnalités pour l’éducation

En plus de « Face control », Google prévoit d’intégrer plus de fonctionnalités et d’outils éducatifs grâce aux applications Gemini et NotebookLM. Ces dernières permettront de résumer et de créer des plans de leçon et des guides d’étude. De plus, Google a annoncé l’arrivée de 20 nouveaux modèles de Chromebook et Chromebook Plus en 2025. Il sera intéressant de voir comment Google continuera à développer de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs de Chromebook, tant dans le domaine de l’éducation que de l’accessibilité.