Conjuring : L’Heure du jugement – Ce que le dernier opus en date révèle sur l’avenir de la saga

Le dernier volet de la saga Conjuring, L'Heure du jugement, apporte un éclairage déterminant sur la trajectoire à venir de la franchise, laissant entrevoir les orientations majeures qui façonneront ses futurs développements.

Tl;dr Fin définitive pour Ed et Lorraine Warren.

Le film offre une vraie conclusion émotionnelle.

Des spin-offs restent possibles malgré tout.

Un dernier chapitre annoncé à grand renfort de promesses

Dès le début, la campagne promotionnelle de « Conjuring : L’Heure du jugement« n’a pas fait dans la demi-mesure. Affiches marquées par des slogans du type « Le dossier qui met fin à tout » ou encore « Préparez-vous pour la fin », tout indiquait que ce nouvel opus de la franchise imaginée par James Wan entendait clore l’histoire des célèbres enquêteurs du paranormal, Ed et Lorraine Warren. Ce positionnement, habilement orchestré, a transformé ce qui aurait pu sembler n’être qu’un nouvel épisode en véritable événement cinématographique.

Scepticisme face à la « vraie » fin

Reste que les spectateurs avertis le savent : à Hollywood, « la fin » ne l’est jamais vraiment. Les exemples abondent : après un certain « Avengers: Endgame« , le Marvel Cinematic Universe a poursuivi sa route — parfois au détriment de sa fraîcheur. Même constat du côté de la saga Toy Story, dont la conclusion parfaite du troisième film n’a pas empêché suites et dérivés inattendus. Dès lors, une question se pose : cette ultime enquête est-elle réellement le point final annoncé ou un nouveau mirage marketing ?

L’émotion avant l’horreur : un adieu sincère aux Warren

Pourtant, force est d’admettre que « L’Heure du jugement » déjoue les attentes. Si le récit s’inspire de l’étrange affaire de la famille Smurl en Pennsylvanie, l’essentiel se joue ailleurs : c’est bien sur le plan émotionnel que ce dernier volet marque les esprits. Le prologue remonte aux débuts d’Ed et Lorraine, confrontés à leur premier échec moral face à un miroir possédé — une faute qu’ils finiront par réparer au terme d’une mission éprouvante où s’entremêlent enjeux personnels et familiaux.

Au fil des minutes, le film recentre son propos sur les conséquences psychologiques pour ce couple. Ils doivent non seulement sauver les membres de la famille Smurl mais aussi lutter pour l’âme de leur propre fille, Judy. Finalement, lorsqu’ils réussissent à triompher de leurs démons intérieurs comme surnaturels, ils font le choix — lourd, mais logique — de tourner définitivement la page.

L’après-Warren : entre clôture et nouveaux horizons potentiels

La dernière séquence offre une parenthèse tendre : mariage célébré, valses dansantes et prémonition d’un bonheur retrouvé… Les adieux prennent alors une tonalité douce-amère. La saga principale s’achève ici pour nos deux héros — mais le riche univers bâti autour du couple laisse ouverte la porte à d’éventuelles déclinaisons.

« Conjuring : L’Heure du jugement » est actuellement projeté dans les salles obscures françaises.