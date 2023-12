Comment Zack Snyder distingue Rebel Moon de Star Wars et George Lucas

Rebel Moon partage certaines similitudes avec Star Wars, principalement car Zack Snyder et George Lucas ont suivi un processus créatif et des inspirations assez similaires.

Tl;dr Rebel Moon de Zack Snyder rappelle Star Wars de Georges Lucas.

Rebel Moon et Star Wars partagent des inspirations similaires.

Zack Snyder a failli adapter Rebel Moon pour l’univers de Star Wars.

Les coupes alternatives de leurs films sont une pratique commune pour Zack Snyder et Georges Lucas.

Un nouvel espace cinématographique : Rebel Moon

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si George Lucas et Zack Snyder collaboraient sur un projet? Eh bien, le film Rebel Moon de Zack Snyder pourrait vous donner une idée. Cette nouvelle production Netflix partage plusieurs points communs avec Star Wars, la célèbre saga de George Lucas. Cependant, ces similitudes ne sont pas dues à un “copiage”, mais plutôt à des inspirations et des processus créatifs similaires chez les deux réalisateurs.

Star Wars et Rebel Moon, une inspiration commune

Rebel Moon, malgré son statut de propriété entièrement originale, emprunte à diverses histoires de science-fiction et de fantasy. Sa trame narrative, où une équipe de guerriers est recrutée pour protéger un village d’agriculteurs, s’inspire du scénario du film Les Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa. Cette approche commune de la narration et de la mythologie entre Zack Snyder et George Lucas explique les similitudes entre Star Wars et Rebel Moon.

Une épopée spatiale presque Star Wars

À un moment donné, avant la sortie de Man of Steel, Zack Snyder a rencontré brièvement Lucasfilm pour discuter de l’adaptation de l’histoire de Rebel Moon à l’univers de Star Wars. Cependant, les discussions n’ont pas abouti, car les sensibilités classées R de Snyder et son désir d’une œuvre autonome ne correspondaient pas aux plans de Lucasfilm à l’époque. Finalement, Rebel Moon a été officiellement approuvé en tant qu’univers indépendant sur Netflix.

Un processus créatif similaire

Comme Lucas, Snyder s’inspire fortement des travaux de Joseph Campbell, notamment Le Pouvoir du mythe et Le Héros aux mille et un visages. Rebel Moon tire également son concept de base du film Les Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa, une influence majeure de George Lucas pour Star Wars.