Comment voir les films Hercule Poirot de Kenneth Branagh dans l’ordre ?

Découvrez comment regarder les films d'Hercule Poirot réalisés par Kenneth Branagh dans l'ordre chronologique pour profiter pleinement de l'évolution de ce célèbre détective belge.

Le talent de Sir Kenneth Branagh : du Shakespeare à Agatha Christie

Le célèbre acteur et réalisateur britannique, Sir Kenneth Branagh, est une figure incontournable d’Hollywood depuis des années. Après avoir brillamment adapté des pièces de Shakespeare comme « Much Ado About Nothing » en 1993 et « Hamlet » en 1996, et participé à des projets à grand succès comme « Harry Potter et la Chambre des Secrets » et le premier film « Thor » en 2021, il a également remporté son premier Oscar en 2021 grâce à son film autobiographique, « Belfast ». Ce film se base sur son enfance dans la ville nord-irlandaise pendant les Troubles. Ce réalisateur et interprète curieux et ambitieux est toujours à la recherche d’un nouveau défi. C’est sans doute pour cette raison qu’en 2017, il s’est lancé dans l’adaptation des histoires d’Hercule Poirot d’Agatha Christie pour le grand écran.

Le voyage de Branagh avec Hercule Poirot

Il a commencé ce nouveau projet avec « Murder on the Orient Express » en 2017 et l’a suivi de deux autres histoires de Poirot, « Death on the Nile » et « A Haunting in Venice », sortis respectivement en 2022 et 2023. Pour ceux qui se posent la question, il est préférable de visionner ces films par ordre de sortie pour une meilleure compréhension de l’évolution du personnage d’Hercule Poirot.

Les adaptations de Branagh : une réussite commerciale

Le premier film, « Murder on the Orient Express », est l’un des travaux les plus célèbres d’Agatha Christie mettant en scène le fameux détective fictif. Il n’est donc pas surprenant que Branagh ait choisi de commencer par cette adaptation. Ce film, basé sur le livre de la célèbre auteur de mystère de 1934, a été un succès commercial, ce qui a donné le feu vert à Branagh pour continuer à réaliser des films sur Poirot.

« Death on the Nile » n’a pas été aussi financièrement réussi que son prédécesseur, mais il a tout de même bien performé au box-office, ouvrant la voie à une troisième suite. Un an plus tard, Branagh a sorti un troisième film Hercule Poirot, adapté du roman d’Agatha Christie de 1969, « Hallowe’en Party », et intitulé « A Haunting in Venice ». Ce dernier a réalisé de meilleurs retours au box-office que « Death of the Nile », laissant présager une quatrième adaptation de Poirot.

Actuellement, les trois films de Branagh sur Hercule Poirot sont disponibles en streaming sur Amazon Prime Video.