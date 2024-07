Comment utiliser l’authentification double facteur dans la nouvelle app Mots de passe de macOS

Gérez facilement tous vos codes double facteur dans la nouvelle app Mots de passe de macOS Sequoia.

Vous devriez vraiment utiliser l’authentification à double facteur pour tous vos comptes importants. Une couche de sécurité supplémentaire, avec un code à six chiffres régénéré toutes les trente secondes, est essentielle pour garder ses comptes numériques en sécurité. Mais la question est : comment se faciliter l’utilisation de ces méthodes au quotidien ?

Les options sont nombreuses – Bitwarden et 1Password ont des fonctionnalités presque parfaites en la matière -, mais ces apps sont payantes, et ce sont des solutions tierces, non natives. La nouvelle app Mots de passe de macOS Sequoia est déjà incontournable pour la gestion de vos mots de passe. De plus, elle dispose désormais d’une section dédiée aux codes double facteur, à la manière d’une app comme 1Password. Cela simplifie l’utilisation des codes double facteur même si vous n’utilisez pas Safari.

Cette fonctionnalité se synchronise sur tous vos appareils via iCloud, tous vos codes de l’iPhone seront ainsi disponibles sur votre Mac et vice-versa. Et si vous utilisez Safari, vous pouvez saisir lesdits codes en utilisant simplement Touch ID, sans passer par la moindre app.

Configurer l’authentification double facteur sur macOS est facile – vous pouvez scanner un QR Code pour une configuration automatique saisir un code manuellement, et le tour est joué. Le processus est le même pour la plupart des sites, apps et services. Dans cet exemple, j’utilise un compte Microsoft dans le navigateur Safari. Vous devez d’abord ajouter le site à l’app Mots de passe (sauvegardez dans iCloud).

À l’heure d’écrire ces lignes, il faut aussi d’abord installer la bêta de macOS Sequoia pour profiter de cette fonctionnalité. Une opération que l’on réservera à une machine qui n’est pas celle que vous utilisez tous les jours, dans la mesure où une bêta comporte encore certains bugs. Pour ce faire, ouvrez les Réglages Système, allez dans Général > « Mise à jour de logiciels » et cliquez sur « Mise à jour bêta ». Sélectionnez la bêta développeur macOS Sequoia.

Ensuite, ouvrez votre site et trouvez la fonctionnalité d’authentification double facteur dans les paramètres. Dans votre compte Microsoft, allez dans Sécurité > Gérer la manière dont je me connecte > Saisir un code depuis une app d’authentification.

Vous verrez alors une nouvelle page pour l’app d’authentification. Celle-ci est similaire pour tous les services que vous utilisez. L’option par défaut est de scanner un QR Code. Cette fonction est utilisée comme méthode de configuration express, pour lier automatiquement votre compte à l’app Mots de passe. Si vous voulez le faire manuellement, vous trouverez l’option intitulée « Je ne peux pas scanner le code barre. » Vous aurez alors un code numérique à saisir dans la page de login de l’app Mots de passe.

Dans ce cas, je me concentre sur la configuration par QR Code. Faites un clic droit sur le QR Code et choisissez l’option « Configurer un code de vérification ».

Cela va ouvrir l’app Mots de passe. Là, saisissez le mot de passe de votre appareil ou utilisez Touch ID pour déverrouiller l’app.

L’app Mots de passe va vous demander de choisir le login pour lier l’authentification double facteur. Utilisez la barre de recherche pour trouver le bon compte et cliquez sur Ajouter le code de vérification.

L’authentification double facteur est alors appairée instantanément et vous verrez une nouvelle section Code de vérification dans les détails du compte. Vous pouvez cliquer sur le code pour le copier dans le presse-papiers.

Revenez sur le site web, collez ce code et suivez les étapes sur le site.

Et voilà. Votre code double facteur est ajouté à votre compte.

Si vous utilisez Safari, vous n’avez pas besoin d’aller rechercher les codes de vérification, Safari les saisit pour vous. La prochaine fois que vous vous connecterez sur le site et arriverez sur la page de vérification, utilisez simplement Touch ID pour vous connecter.

Sur un autre navigateur, l’opération reste facile. Ouvrez l’app Mots de passe, authentifiez-vous et allez dans la section Codes dans la barre latérale. Là, vous verrez tous vos codes dans une liste. Vous pouvez faire un clic droit sur un code pour le copier dans le presse-papiers.

Si vous ne souhaitez plus utiliser l’authentification double facteur sur un site, vous pouvez la retirer dans l’app Mots de passe. Assurez-vous d’abord de la désactiver sur le site web en lui-même (l’opération peut nécessiter de saisir un code de vérification).

Ensuite, dans l’app Mots de passe, trouvez le site en question et cliquez sur le bouton « Modifier ». Dans la section Codes de vérification, cliquez sur le bouton « Supprimer les codes de vérification » et sur la popup de confirmation. La section authentification double facteur va alors disparaître.