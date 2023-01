Comment trouver le numéro de série de votre Mac et pourquoi vous pourriez en avoir besoin

L'intérêt du numéro de série pour une machine Apple. Comment le retrouver directement dans macOS ?

La plupart de nos appareils électroniques ont un bon nombre de numéros estampillés ici ou là, de manière plus ou moins visibles, qu’ils soient collés, gravés, imprimés ou autre. Mais pourquoi au juste ? La réponse rapide est que ces numéros sont nécessaires pour identifier l’appareil. Quant à pourquoi vous pourriez avoir besoin du modèle spécifique, de l’ID ou autre, sachez que les scenarios sont variés, avec un numéro que peut être tantôt simplement intéressant, tantôt absolument nécessaire.

L’intérêt du numéro de série pour une machine Apple

Les numéros de série permettent de dire quand un produit a été fabriqué, par exemple, et où il l’a été. Cela peut aider à identifier des faux ou même servir de vérification dans le cas d’un vol. Connaître les spécifications exactes et l’année de production de votre machine peut aussi être utile si vous avez besoin de trouver des pièces de rechange, notamment si le modèle commence à se faire vieux. De plus, il peut être utile pour vérifier si vous êtes concerné(e) par un rappel de produit ou si Apple offre une batterie de remplacement pour votre Mac.

Vous n’aurez probablement pas besoin du numéro de série de votre Mac dans votre vie quotidienne, mais si l’occasion se présente, vous devriez à tout le moins savoir où le trouver.

Le plus simple pour trouver le numéro de série de votre Mac, c’est sur la boîte qui lui appartient. Celles et ceux qui n’aiment pas garder les boîtes de leurs appareils peuvent le découper et le ranger précieusement, mais si vous n’avez conservé ni la boîte ni le petit morceau le plus important de la boîte, sachez qu’il y a d’autres méthodes pour obtenir l’information.

Que vous utilisiez un Mac ou un MacBook, le numéro de série – répondant à la dénomination “Serial” – devrait être imprimé soit sous la machine, soit sur le côté. Vous pouvez ainsi vérifier le numéro de série en le saisissant sur la page Service and Support Coverage d’Apple ou via la page de recherche Tech Specs.

Si vous ne pouvez pas inspecter la machine en elle-même, pour une raison quelconque, sachez que vous pouvez aussi retrouver ce numéro dans les menus de macOS. Pour ce faire :