Comment transformer votre Mac moderne en Macintosh old-school

Pour transformer votre Mac moderne en machine à l'interface résolument old-school, il vous faut installer quelques artifices. La procédure n'est pas compliquée et le rendu très sympathique. Explication.

Les Mac modernes sont de formidables machines, avec un design très abouti, mais parfois, les Mac des premiers jours peuvent vous manquer – si vous les avez connus, évidemment. Le skeuomorphisme, qui veut que les objets numériques soient conçus pour ressembler à leurs homologues du monde réel, est mort, mais on se surprend de temps à autre à vouloir revenir à cette époque. Si vous ressentez cette touche de nostalgie, ce guide vous guidera à donner un bon coup de rétro à votre Mac.

Faites en sorte que Musique ressemble à QuickTime Player

L’app Musique du Mac est une indispensable pour quiconque utilise Apple Music. Pour une alternative rétro, essayez QuickTune, qui recrée le look de QuickTime 7 de Mac OS X Tiger et vous permet de contrôler votre musique sur Apple Music. Avec les boutons en “verre” pour les contrôles de la fenêtre, le thème métallique et des boutons dédiés.

On doit aussi au même développeur, Mario Guzman, l’app Music MiniPlayer pour macOS, qui ressemble à iTunes.

Utilisez un terminal retro

Pour les amoureux de la ligne de commande, l’app Terminal de macOS peut sembler légèrement trop polie. Si vous préférez les vieux jours de la ligne de commande sur écran cathodique, essayez Cool Retro Term, une app que nous vous avons déjà présentée.

Ressuscitez iTunes et iPhoto

iTunes et iPhoto furent des apps incontournables du Mac. Tout le monde connait la première, lecteur de musique par défaut, magasin pour acheter de la musique et app obligatoire pour gérer votre iPhone. iPhoto était moins populaire, mais utilisée pour la gestion des photos avant l’arrivée de Photos.

Aucun Mac rétro ne saurait être complet sans iTunes et iPhoto. Il est possible de les faire revenir sur votre Mac. Vous pouvez utiliser l’app Retroactive pour les installer toutes les deux.

Changez les icônes de votre Mac

Pour compléter le look rétro de votre Mac, il vous faut un pack d’icônes rétro. Le designer Ben Vessey s’y est attelé, avec 205 icônes old-school pour parachever la transformation. Ce pack coûte 7,99 £ et inclut les icônes pour les apps Apple et de nombreuses apps tierces, dont la suite Adobe, 1Password, Spotify et d’autres. Il y a aussi des icônes pour les dossiers système et les extensions de fichiers les plus communes. Ce pack intègre aussi un fond d’écran rétro.

Il vous faut aussi l’app IconChamp (9 $) pour remplacer les icônes, et même après cela, certaines apps système, dont Corbeille et Calendrier, ne pourront être transformées.

Obtenez un fond Mac rétro

La dernière étape pour finaliser la transformation rétro consiste à changer le fond d’écran. Le YouTuber freddiemt propose tous les fonds d’écran par défaut pour chaque version du système d’exploitation de la marque à la pomme dans son album Google Photos. Vous pouvez chercher celui qui vous plait le plus.

Faites tourner les vieilles versions de macOS dans votre navigateur

Si rien de tout cela ne satisfait pleinement votre nostalgie, vous pouvez replonger dans les versions classiques du Mac dans votre navigateur. Le site Infinite Mac vous permet de consulter ce à quoi ressembler l’OS d’Apple avant même qu’il ne s’appelle Mac OS, si le cœur vous en dit.