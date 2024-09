Comment suivre en direct le Tokyo Game Show de Xbox

Le streaming débutera le 26 septembre à 12h, heure française. Allez-vous être au rendez-vous à cette heure-là ?

Tl;dr Xbox dévoilera du nouveau contenu cette semaine.

Le Tokyo Game Show 2024 diffusera les annonces des studios Xbox, Activision, Blizzard et Bethesda.

La diffusion sera disponible en plusieurs langues, y compris des descriptions sonores et la langue des signes.

Le programme est prévu pour 7PM JST, soit très tôt pour les spectateurs américains et britanniques.

Événements à venir pour Xbox

Les fans de Xbox peuvent s’attendre à une semaine riche en nouveautés. En effet, ce jeudi 26 septembre, la firme de Redmond sera présente au Tokyo Game Show 2024. Ce grand rendez-vous du jeu vidéo sera l’occasion pour Xbox de faire des annonces majeures.

Un programme riche en annonces

Lors de cette émission, plusieurs acteurs majeurs de l’industrie du jeu vidéo seront présents. Parmi eux, les Xbox Game Studios, Activision, Blizzard Entertainment et Bethesda partageront leurs dernières actualités. De plus, de nouveaux jeux provenant des distributeurs tiers de Xbox, principalement basés en Asie, seront dévoilés. Si l’on se réfère à l’édition précédente, la liste des nouveaux titres à venir sur Game Pass ainsi que quelques aperçus de jeux inédits devraient également être présentés.

Une diffusion accessible à tous

Le Tokyo Game Show 2024 sera diffusé sur la chaîne YouTube de l’événement. Il sera accessible en plusieurs langues dont le japonais, l’anglais et bien d’autres. De plus, l’émission proposera des descriptions audio dans ces deux langues ainsi qu’en langue des signes japonaise et américaine. Une attention particulière qui favorise l’accessibilité de l’événement à un large public.

La diffusion est prévue à midi, heure française. Parfait pour la pause si vous êtes au beau milieu de votre journée de travail.

L’univers du gaming en ébullition

Cet événement majeur vient confirmer que le secteur du gaming est plus vivant que jamais. Les acteurs majeurs du domaine rivalisent d’innovations pour offrir aux joueurs une expérience toujours plus immersive et divertissante. Il ne reste plus qu’à patienter jusqu’à jeudi pour découvrir les surprises que Xbox nous réserve.