La nouvelle classe de « Diablo IV », Spiritborn, dévoilée par Blizzard

L'extension "Vessel of Hatred" arrivera cet automne.

TL;DR Présentation de la nouvelle classe de personnage Sacresprit pour Diablo IV.

Sacresprit se combine à de multiples fonctions en combat, inspirées des personnages précédents.

La classe Sacresprit offre des options avancées de personnalisation du style de jeu.

Présentation de la nouvelle classe : Sacresprit

Après une première évasion lors de la BlizzCon de l’année dernière, l’éditeur de jeux vidéos Blizzard a finalement levé le voile sur une nouvelle classe de personnage pour le célèbre jeu Diablo IV. La nouvelle classe nommée Sacresprit apparait comme un passionnant et puissant métissage de plusieurs personnages des précédents opus de Diablo.

Mélange des styles

Pensez au combat d’arts martiaux du moine de Diablo 3, associé aux capacités animales du Féticheur du même jeu et à l’aspect esthétique de l’Amazone de Diablo 2. « Le Sacresprit est probablement notre classe la plus rapide et la plus agressive », a déclaré en direct Bjorn Mikkelson, designer de la classe. On imagine ainsi des « directs débordants de puissance avec glaives, quarterstaffs et polearms« .

La puissance du Sacresprit

La nouvelle classe Sacresprit est alimentée par la dextérité et dispose de quatre Gardiens Spirituels dont le joueur peut utiliser les pouvoirs en combat. Chaque gardien offre des capacités distinctes : le jaguar octroie des dégâts de feu, l’aigle des dégâts de foudre. Le gorille procure une puissance défensive et survivabilité, et le centipède fournit des compétences de peur et de poison pour un contrôle de foule et des dégâts sur le temps. Brent Gibson, game designer sur Diablo IV, souligne l’importance ultime de pouvoir invoquer un Gardien Spirituel pour combattre à vos côtés.

Des options de personnalisation avancées

Une partie de ce qui rend les jeux Diablo si attrayants est la capacité de personnaliser et de spécialiser son style de jeu. Avec le Sacresprit, les joueurs ont la flexibilité de se spécialiser dans une seule arborescence de compétences d’un Gardien Spirituel s’ils le souhaitent, ou de mélanger à volonté sans perte de statistiques. Grâce au mécanisme de classe Spirit Hall et à une toute nouvelle série d’équipements légendaires et anciens pour le Sacresprit, chaque joueur pourra plus que jamais affiner son style de jeu préféré. Blizzard démontre une fois de plus son attention à la construction de l’univers diabolique avec l’expansion de Diablo IV, « Vessel of Hatred », qui sera disponible à partir du 8 octobre.