Comment stocker tous vos mots de passe dans la barre de menu de votre Mac

L'application Mots de passe de macOS Sequoia est une franche réussite. Plus encore quand on connait cette petite fonctionnalité cachée. Présentation.

Avec le lancement de l’app Mots de passe dans macOS Sequoia et iOS 18 (actuellement en bêta pour les développeurs), Apple a grandement simplifié la recherche et l’accès à tous vos mots de passe, Passkeys et codes d’authentification double facteur. Ce qui était jusqu’à présent assez fastidieux se retrouve désormais à portée de clic. Mais aussi réussie puisse être l’app Mots de passe, ce n’est pas grand-chose de plus qu’un joli emballage pour le Trousseau iCloud. C’est déjà une amélioration importante, certes, mais vous pouvez rendre l’app Mots de passe de votre Mac meilleure encore en activant une liste dans la barre de menu qui est cachée par défaut.

Avant de démarrer, il faut que la bêta de macOS Sequoia soit installée, bien évidemment. Nous ne saurions que trop vous recommander de le faire sur une machine autre que votre principale, dans la mesure où une telle version peut introduire des instabilités. Tout d’abord, sauvegardez vos données importantes, puis ouvrez Réglages Système, allez dans Général > Mise à jour de logiciels > Mises à jour bêta. Sélectionnez la dernière version bêta développeur macOS Sequoia.

Maintenant, ouvrez l’app Mots de passe et authentifiez-vous avez le mot de passe de votre Mac ou Touch ID. Depuis la barre de menu, allez dans Mots de passe > Réglages. Là, activez l’option Afficher les mots de passe dans la barre de menu.

Vous verrez alors une icône en forme de clef dans la barre de menu. C’est votre app Mots de passe. Cliquez dessus et vous aurez un menu déroulant. Authentifiez-vous avec Touch ID ou le mot de passe de votre Mac et vous verrez la liste de tous vos mots de passe.

L’aspect vraiment intéressant de cette fonctionnalité dans la barre de menu, c’est qu’elle est consciente du contexte. Ainsi, elle vous trouvera un identifiant qui correspond à l’app que vous avez ouverte. Cela fonctionne pour les apps desktop, mais aussi les sites web dans des navigateurs tiers comme Chrome, Arc et autre.

Si vous essayez de vous identifier sur Discord, par exemple, votre identifiant Discord apparaîtra en haut de la liste, facile à copier dans votre presse-papiers.

Les utilitaires de la barre de menu sont très utiles au quotidien. En voir un signé Apple est une très bonne chose. L’utilitaire Mots de passe sera assurément fort utile à celles et ceux qui utilisent un navigateur tiers, mais qui ne souhaitent pas sauvegarder leurs mots de passe dans Chrome ou passer par une extension dédiée.

Le principal inconvénient, cependant, est que cette liste dans la barre de menu n’est pas (encore) compatible avec le remplissage automatique. Si vous êtes habitué(e) à vous authentifier simplement en utilisant Touch ID dans Safari, vous aurez l’impression qu’il vous manque quelque chose…