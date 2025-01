Comment regarder Dragon Ball dans l’ordre ?

Découvrez comment regarder dans le bon ordre toutes les séries télévisées et les films de Dragon Ball pour une expérience de visionnage optimale.

Dragon Ball : Un voyage à travers le temps

En 1984, Akira Toriyama a créé une franchise qui a défié le temps : Dragon Ball. Avec un univers aussi vaste que Shenron lui-même, cette saga épique compte plus de 600 épisodes et 24 films répartis sur plusieurs séries. C’est un voyage à travers les décennies qui mérite d’être entrepris par chaque passionné d’anime.

La ligne du temps de Dragon Ball peut sembler intimidante. Pour les nouveaux venus, la meilleure façon de s’aventurer dans ce monde est de suivre l’ordre canonique. Cela permet d’éviter les séries non canoniques comme Dragon Ball GT et de se concentrer sur quelques films reconnus comme faisant partie de la chronologie établie.

Voici l’ordre canonique pour regarder Dragon Ball :

Dragon Ball [153 épisodes]

Dragon Ball Z ou Kai [288 épisodes]

Dragon Ball DAIMA [en cours – 20 épisodes]

Dragon Ball Super [131 épisodes]

Dragon Ball Super: Broly

Dragon Ball Super: Super Hero

Dragon Ball Z ou Kai: tous les épisodes restants [3 épisodes]

Et si on veut tout voir ?

Pour les plus courageux, l’expérience complète de Dragon Ball inclut tous les films et toutes les séries, même celles considérées comme non canoniques. Cela signifie plus de 20 films et plus de 600 épisodes à ajouter à votre liste de visionnage.

Où regarder Dragon Ball ?

La bonne nouvelle, c’est que la majorité des séries principales de Dragon Ball sont disponibles sur Crunchyroll dès maintenant. Pour un coût minime de 7,99$/4,99£ par mois, vous pouvez accéder à Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, Dragon Ball GT, et Dragon Ball Super.

Les films Dragon Ball sont-ils canoniques ?

C’est une question complexe. Certains films de Dragon Ball sont canoniques, d’autres ne le sont pas. Par exemple, les trois premiers films de Dragon Ball ne sont pas canoniques, tout comme les 15 films de Dragon Ball Z. Cependant, Dragon Ball Super: Broly et Dragon Ball Super: Super Hero sont considérés comme canoniques.