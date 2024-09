Comment le bot Connections du NYT utilise l’IA pour déceler les erreurs les plus courantes du jour

Chaque jour, vous recevrez un score de compétence ainsi que d'autres informations pertinentes. Et si vous pouviez suivre vos progrès quotidiens?

Tl;dr Un nouveau bot utilise l’IA pour aider les joueurs du jeu quotidien Connections du New York Times.

Le bot détaille les erreurs communes et tente de deviner le processus de pensée des joueurs.

Les joueurs reçoivent un score de compétence basé sur leurs erreurs et leurs performances par rapport aux autres.

C’est la première fois que le New York Times publie régulièrement du texte généré par IA.

Éclairer les joueurs avec l’IA

L’addiction aux jeux de mots n’est pas nouvelle. Pourtant, Connections, le jeu quotidien du New York Times, a réussi à séduire un public fidèle malgré un taux de réussite inférieur à 50%. Pour remédier à cela, un nouveau bot a été introduit, exploitant l’intelligence artificielle pour décortiquer les erreurs communes et deviner le processus de pensée des joueurs.

Les subtilités de Connections

Connections est un jeu de mots/logique qui a vu le jour l’année dernière. Chaque jour, les joueurs sont confrontés à une grille de 16 mots à répartir en quatre catégories. Les erreurs sont coûteuses : quatre erreurs et c’est la fin de la partie. Et pourtant, le jeu réserve toujours des surprises avec ses leurres et ses nombreuses réponses possibles pour chaque groupe de mots.

La contribution de l’IA

Après chaque partie, gagnée ou perdue, les joueurs peuvent consulter le bot Connections. Comme pour le bot Wordle, ils peuvent comparer leurs performances à celles des autres joueurs et recevoir un score de compétence sur 99. Ce score est principalement basé sur le nombre d’erreurs commises, mais comprend également des points bonus pour la résolution des catégories les plus difficiles.

Le véritable avantage de ce bot est son utilisation de l’IA pour mettre en évidence les erreurs les plus courantes de la journée. Il tente également de deviner la description du groupe de mots que les joueurs avaient en tête. Par exemple, si un joueur associe à tort les mots « gutter », « bowl », « alley » et « lane », le bot pourrait penser qu’il cherchait une liste de termes liés au bowling.

Une première pour le New York Times

Notons que c’est la première fois que le New York Times publie régulièrement du texte généré par l’IA. Avant la publication, les rédactions du journal examinent toutes les réponses générées par l’IA et peuvent les modifier pour plus de clarté. Cependant, le Times précise qu’il n’y a « aucun moyen d’utiliser les mathématiques ou même l’intelligence artificielle pour résoudre de manière fiable le jeu », de sorte que la triche n’est pas encore à l’ordre du jour.